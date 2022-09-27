Demirtaş’tan Mersin’deki saldırıya kınama: Demokratik siyasette ısrarcı olacağız

HDP’nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, Mersin’deki karakol saldırısını kınadı: “Şiddetin her türlüsüne karşı çıkacağız, demokratik siyasette ısrarcı olacağız. Bunun herkes tarafından net olarak bilinmesini isterim.”

Fotoğraf: Reuters

Mersin’in Mezitli ilçesinde dün 22:40 civarında polisevine yaklaşan bir araçtan inen kişilerce buradaki polislere uzun namlulu silahlarla ateş açılmış, polisler, saldırganlara karşılık vererek iki kişiyi öldürmüştü. Saldırıda bir polis hayatını kaybederken biri de yaralanmıştı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bugün il başkanlarıyla yaptığı toplantıda saldırıdan HDP ile CHP’yi sorumlu tutarak hedef göstermişti: “Bunları takip ederseniz ya HDP’ye, ya CHP’nin gazeteci diye kabul ettiği gruplara ya da Batı ülkelerine çıkar. Yapılan her terör saldırısında dökülen kanların izi vardır.”

Demirtaş’sa sosyal medya hesabından yayımlanan mesajla saldırıyı kınadı. Siyasetin sorumluluğunun şiddet dışı çözümler olduğunu vurgulayan Demirtaş, şunları kaydetti: “Mersin’deki silahlı saldırıyı kınıyorum. Siyasetin sorumluluğu, şiddet dışı çözümlerde ısrarcı olmaktır. Ölümleri durdurmaktır. Şiddetin her türlüsüne karşı çıkacağız, demokratik siyasette ısrarcı olacağız. Bunun herkes tarafından net olarak bilinmesini isterim.”