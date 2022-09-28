Mersin’deki saldırıyla ilgili soruşturmada 22 gözaltı

Mersin’de polisevine yönelik saldırıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 22 kişi gözaltına alındı.

Mersin’in Mezitli ilçesinde dün 22:40 civarında polisevine yaklaşan bir araçtan inen kişilerce buradaki polislere uzun namlulu silahlarla ateş açılmış, polisler, saldırganlara karşılık vererek iki kişiyi öldürmüştü. Saldırıda bir polis hayatını kaybederken biri de yaralanmıştı.

AA’nın haberine göre İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, 26 Eylül’deki saldırıyla bağlantılı oldukları iddia edilen zanlıları yakalamaya yönelik çalışma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında kimlikleri ve adresleri tespit edilen 22 kişi operasyonla gözaltına alınıp İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.