Kremlin’den ‘Mir’ çıkışı: Türk bankaları ABD’nin baskısı altında

Kremlin, Rus ödeme sistemi Mir’den ayrılmaya karar veren Türk bankalarının ‘ABD’nin eşi benzeri görülmemiş baskısı’ ve ‘dolaylı bir yaptırım tehdidi’ altında olduğunu kaydetti.

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Rusya Merkez Bankası tarafından Visa ve Mastercard dışında bir alternatif olarak geliştirilen Mir’e kamu bankaları Vakıfbank, Ziraat Bank, Halkbank ve özel bankalar İş Bankası, Denizbank dahil olmuştu.

ABD ve AB bu gelişme sonrası Türkiye’de bankacılık sektörünün usulsüz mali işlemler yürütülecek bir alan haline geleceği ve Rusya’nın yaptırımları ihlal edeceği bir kanal açacağına dair endişeleri basın aracılığıyla duyurmuştu.

ABD’nin uyarısının ardından İş Bankası ve Denizbank sistemden çıkarken, kamu bankalarının karar alması bir haftadan fazla sürdü. Vakıfbank, Ziraat Bank ve Halkbank’ın bu sistemden çıkacağı dün ortaya çıktı.

Bu gelişmelerin ardından Rusya tarafından açıklama geldi.

Kremlin’in açıklamasında Mir’den ayrılmaya karar veren Türk bankalarının ‘ABD’nin eşi benzeri görülmemiş baskısı altında olduğu’ kaydedildi.

Kremlin, bankalar üzerinde dolaylı yaptırım tehdidi bulunduğuna da dikkat çekti.