Reuters: Kamu bankaları Mir’den vazgeçmiyor; ABD’yi iknaya çalışacaklar

ABD, Rusya’nın Mir adlı yerel ödeme sistemine dahil olan Türk bankalarını odağına almıştı. Bunun üzerine iki özel banka Mir sisteminden çıkarken kamu bankaları henüz bir adım atmamıştı. Kamu bankalarının Rusya’nın Mir ödeme sistemini kullanmaya devam etmesi ama Batı’ya karşı daha şeffaf olmaları ve sistemin Moskova’ya yönelik yaptırımlarını delmek için kullanılmadığı konusunda güvence sağlaması bekleniyor.

Fotoğraf: Reuters

Geçen hafta Financial Times’da yayımlanan habere göre ABD ve AB’nin, Türkiye’de bankacılık sektörünün usulsüz mali işlemler yürütülecek bir alan haline geleceği ve Rusya’nın yaptırımları ihlal edeceği bir kanal açacağından endişe ettiği kaydedilmişti.

Türkiye’nin en büyük bankalarından Vakıfbank, Ziraat Bank, İş Bankası, Denizbank ve Halkbank Mir sistemine dahil olan bankalar arasında yer alıyordu. İş Bankası’yla Denizbank Mir sisteminden çıkarken diğer bankalardan henüz bu yönde bir adım gelmedi.

Mir, Rusya Merkez Bankası tarafından Visa ve Mastercard dışında bir alternatif olarak geliştirilmişti.

Erdoğan’dan ABD dönüşü ekonomi toplantısı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bugün, İstanbul’da ekonomi gündemli bir toplantı düzenleyecek. Reuters ajansına bilgi veren kaynaklar toplantıda Rusya’yla mutabakatlar, ekonomideki genel durum, Borsa İstanbul’daki çalkantı, yaptırımlar ve Mir konularının gündemde olacağını belirtmişti.

Erdoğan, dün Mir’le ilgili şunları söylemişti: “Mir konusunda atacağımız adımları değerlendireceğiz, alternatifler üzerinde ilgili bakan arkadaşlarım görüşüyorlar, İstanbul’da bir toplantı yapıp burada da nihai kararımızı vereceğiz.”

Şeffaflık artırılacak

Reuters’a konuşan iki kaynak, kamu bankalarının bu konuda çok hassas olduğunu ve ihtiyatlı davranacaklarını belirtti. Kaynaklar, kamu bankalarının, Batı’ya karşı daha şeffaf olarak Mir sistemini kullanmaya devam etmesinin olası olduğunu belirtti.

Kaynaklardan biri “Kamu bankalarının Mir sistemini kullanmaya devam etme olasılığı yüksek ama AB ve ABD’ye, bankaların yaptırımlara uyduğunu takip edebilecekleri yeni bir sistem sunacak ve daha fazla güvence sağlayacak” dedi.

Bir üst düzey bankacılık yetkilisi de, bankaların sistemi kullanıp kullanmayacaklarına kendilerinin karar vereceğini ama bu konuda çok ihtiyatlı davranacaklarını dile getirdi. Yetkili “Kamunun duruma kayıtsız kalacağını düşünmüyoruz; bu süreci dikkatle değerlendireceklerdir. Ben, Mir’i sıradan vatandaşlara kullandırıyoruz, yaptırım kapsamında olanlara zaten kullandırmıyoruz mesajı veren açıklamalar bekliyorum” dedi.

NATO üyesi Türkiye, prensipte Batı devletlerinin Rusya’ya karşı yaptırımlarını reddediyor. Türkiye, ayrıca Rusya ve Ukrayna’yla da yakın ilişkilere sahip. Türkiye aynı zamanda Rusya’nın Ukrayna’yı işgalini kınamış ve diplomatik denge sağlamak adına Ukrayna’ya insansız hava araçları göndermişti.