Erdoğan’dan ABD dönüşü ayağının tozuyla ‘ekonomi’ toplantısı: Dört madde gündemde

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yarın İstanbul’da ekonomi gündemli bir toplantı düzenlemeyi planlıyor.

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Reuters ajansına bilgi veren kaynaklar toplantıda Rusya’yla mutabakatlar, ekonomideki genel durum, Borsa İstanbul’daki çalkantı, yaptırımlar ve Mir konularının güncemde olacağını belirtti.

Erdoğan’ın gündemindeki dört konuda son dönemdeki gelişmeler şöyleydi:

Rus ödeme sistemi Mir: Batılı ülkeler, Türkiye’ye Rusya yaptırımlarıyla ilgili baskısını artırıyor. İş Bankası ve Denizbank, ABD’nin uyguladığı yaptırımları Mir sistemini işleten şirketin başındaki ismi de kapsayacak şekilde genişletmesinin ardından pazartesi ayrı açıklamalarla Rus ödeme sisteminin kullanımı askıya aldıklarını belirtmişlerdi. Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası gibi kamu bankaları hala sistemi kullanıyor.

Rusya’yla mutabakatlar: Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le Şanghay İşbirliği Örgütü toplantısında görüşmüş, Türkiye’nin doğalgaz sevkiyatının yüzde 25’inin rubleyle ödenmesi konusunda mutabakat sağlanmıştı. Putin ayrıca Rus ihracatçıların gıda ürünlerini Türkiye toprakları üzerinden ihraç edebileceklerinin sinyalini aldıklarını belirtmişti.

Öte yandan, geçen ay Akkuyu Nükleer Santrali inşaatı için kullanılmak üzere Rusya’dan Türkiye’ye kısa sürede 20 milyar dolar gireceği belirtilmişti. Bunun ardından Rus şirket, Türk İctaş şirketiyle sözleşmesini tek taraflı feshetmişti.

Borsadaki manipülasyonlar: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, farklı günlerde birçok kez yatırım için vatandaşa borsayı önermiş ve borsanın reklamını yapmıştı. Bankacılık hisselerinin desteğiyle bir buçuk aylık şüpheli yükselişten sonra son bir haftada banka endeksi yüzde 30’un üzerinde değer kaybetti. Borsada ciddi manipülasyon iddiaları dile getirilirken, Nebati de bu süreçte sessizliğini koruyor.

Batı’nın yaptırım uyarıları: Türkiye, Ukrayna’ya 24 Şubat’ta savaş açan Rusya’yla, Batı’nın ağır yaptırımlarına karşın ticari ve ekonomik faaliyetlerini sürdürüyor. Bu nedenle Batı’nın Türkiye’ye yaptırım uygulamayı tartıştığı haberler gündemdeki yerini korurken, benzer bir uyarı ABD cephesinden gelmiş, Rus kurum ve şahıslarla iş yapan Türk şirket ve bankalarının yaptırımla karşılaşacağı vurgulanmıştı. TÜSİAD’a bununla ilgili bir mektup geldiği ortaya çıkmıştı.