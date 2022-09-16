Erdoğan’la görüşen Putin: Doğalgaz sevkiyatının yüzde 25’i rubleyle ödenecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le görüştü.

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Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü 22’nci Devlet Başkanları Zirvesi’ndeki temasları kapsamında Putin’le bir araya geldi.

Sputnik Türkçe’nin haberine göre Putin, görüşme sonunda Türkiye’ye doğalgaz sevkiyatının yüzde 25’inin rubleyle ödenmesi konusunda mutabakat sağladıklarını söyledi. Putin ayrıca Rus ihracatçıların gıda ürünlerini Türkiye toprakları üzerinden ihraç edebileceklerinin sinyalini aldıklarını belirtti.

‘Türkiye bu açıdan güvenilir bir partner’

Ukrayna tahılının sevkiyatına değindikten sonra Rusya’nın da önemli hacimlerde satış yaptığına dikkat çeken Putin, şöyle devam etti: “Demek istediğim, Türkiye bu açıdan güvenilir bir partner ve kendi toprakları üzerinden dünyanın tüm ülkelerine güvenli tedarikleri sağlayabilir.”

Rus gazının Avrupa’ya sevkiyatında Türkiye’nin oynadığı rolü de vurgulayan Putin, “TürkAkım üzerinden Avrupa’ya gaz sevkiyatı kesintisiz devam ediyor” dedi.

Batı, yaptırımlara dikkat çekmişti

Türkiye’nin Ukrayna’ya 24 Şubat’ta açtığı savaş nedeniyle yaptırımlarla boğuşan Rusya’yla bu kapsamda anlaşmalara varması tepki çekiyor. Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, Rusya’yla bu düzeyde ilişkiler geliştirmesi nedeniyle sık sık Türkiye’ye yaptırımları hatırlatırken; ABD’den de Türk şirketlere bu uyarıya benzer bir mektup gelmişti.