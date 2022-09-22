Erdoğan, Rusya’nın ödeme sistemi Mir’e alternatif arıyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yarın İstanbul’da ekonomi gündemli bir toplantı düzenlemeyi planlıyor. Bloomberg’ün üst düzey bir yetkiliye dayandırdığı habere göre, Erdoğan, toplantıda üst düzey yetkililerle görüşüp Rusya’nın yerel ödeme sistemi Mir’e alternatif arayacak.

Fotoğraf: Reuters

Geçen hafta Financial Times’da yayımlanan habere göre ABD ve AB’nin, Türkiye’de bankacılık sektörünün usulsüz mali işlemler yürütülecek bir alan haline geleceği ve Rusya’nın yaptırımları ihlal edeceği bir kanal açacağından endişe ettiği kaydedilmişti.

Habere göre Batılı yetkililer, ABD’nin Rusya’nın Mir adlı yerel ödeme sistemine dahil olan Türk bankalarını odağına aldığını, AB’ninse endişelerini Türk yetkililere doğrudan iletmek için bir heyet oluşturduğunu ifade etti.

Türkiye’nin en büyük bankalarından Vakıfbank, Ziraat Bank, İş Bank, Denizbank ve Halkbank Mir sistemine dahil olan bankalar arasında yer alıyordu. İş Bankası’yla Denizbank Mir sisteminden çıkarken diğer bankalardan henüz bu yönde bir adım gelmedi.

Mir, Rusya Merkez Bankası tarafından Visa ve Mastercard dışında bir alternatif olarak geliştirilmişti.

Erdoğan’dan ABD dönüşü ekonomi toplantısı

Erdoğan, yarın İstanbul’da ekonomi gündemli bir toplantı düzenlemeyi planlıyor. Reuters ajansına bilgi veren kaynaklar toplantıda Rusya’yla mutabakatlar, ekonomideki genel durum, Borsa İstanbul’daki çalkantı, yaptırımlar ve Mir konularının güncemde olacağını belirtmişti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ABD ziyareti sonunda New York’taki gazetecilere açıklamada bulundu. Reuters’ın aktardığına göre, Erdoğan, “Mir konusunda atacağımız adımları değerlendireceğiz, alternatifler üzerinde ilgili bakan arkadaşlarım görüşüyorlar, İstanbul’da bir toplantı yapıp burada da nihai kararımızı vereceğiz” dedi.