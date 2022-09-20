ABD’li yetkili, iki bankanın Mir’den çıkmasını ‘çok mantıklı’ buldu

ABD’li yetkili, İş Bankası ve Denizbank’ın Rus ödeme sistemi Mir’in kullanımını askıya almalarının ‘çok mantıklı’ bulduklarını söyledi.

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Denizbank ve İş Bankası’nın kararı, ABD Hazinesi Yabancı Varlıklar Kontrol Dairesi’nin (OFAC) geçen hafta Rus ödeme sistemi Mir’in kullanımının Rusya dışında yayılmasına yardım edenlere yaptırım uygulamaya hazır olduğunu duyurmasının ardından gelmişti.

VOA Türkçe’ye konuşan yetkili, bankaların attığı adımların ‘çok mantıklı’ olduğunu söyleyerek “Mir kullanımını kesmek, bir bankayı Rusya’yla iş yapmaktan kaynaklanan yaptırım riskinden korumanın en iyi yollarından biri” dedi.

Yetkili, daha fazla sayıda bankadan Mir kullanımını kesmesini beklediklerini, çünkü ‘bankaların koalisyonun uyguladığı yaptırımların yanlış tarafında olma riskini almak istemediklerini’ söyledi.

ABD Maliye Bakanlığı bu ödeme sisteminin yaptırım listesinde yer alan kişilere ait para transferleri ve benzer işlemlerde kullanılabileceği uyarısında bulunmuş ve bu ödeme sistemi aracılığıyla yaptırımların delinmesi çabalarına dikkat çekmişti.

Yaptırım uyarısı

Geçen hafta Financial Times’da yayımlanan habere göre ABD ve AB’nin, Türkiye’de bankacılık sektörünün usulsüz mali işlemler yürütülecek bir alan haline geleceği ve Rusya’nın yaptırımları ihlal edeceği bir kanal açacağından endişe ettiği kaydedilmişti.

Habere göre Batılı yetkililer, ABD’nin Rusya’nın Mir adlı yerel ödeme sistemine dahil olan Türk bankalarını odağına aldığını, AB’ninse endişelerini Türk yetkililere doğrudan iletmek için bir heyet oluşturduğunu ifade etti.

Türkiye’nin en büyük bankalarından Vakıfbank, Ziraat Bank, İş Bank, Denizbank ve Halkbank Mir sistemine dahil olan bankalar arasında yer alıyor. Mir, Rusya Merkez Bankası tarafından Visa ve Mastercard dışında bir alternatif olarak geliştirilmişti.