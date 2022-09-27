ABD’yi iknaya çalışacaklardı: Kamu bankaları da Mir’den çıkıyor

İş Bankası ve Denizbank’ın ardından kamu bankaları da Rus ödeme sistemi Mir’den çıkacak.

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Bloomberg HT’nin haberine göre Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, Mir ödeme sisteminden ayrılma kararı aldı. Salı erken saatlerde alınan karar, Cumhurbaşkanı Tayyio Erdoğan’ın geçen hafta Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’yle Mir’e alternatif ödeme sistemleri üzerine görüşmesi sonrasında geldi.

Habere göre Mir’in yerine alacak alternatif sistem şu an için düşünülmüyor.

Yaptırım uyarısı

Geçen hafta Financial Times’da yayımlanan habere göre ABD ve AB’nin, Türkiye’de bankacılık sektörünün usulsüz mali işlemler yürütülecek bir alan haline geleceği ve Rusya’nın yaptırımları ihlal edeceği bir kanal açacağından endişe ettiği kaydedilmişti.

Türkiye’nin en büyük bankalarından Vakıfbank, Ziraat Bank, İş Bankası, Denizbank ve Halkbank Mir sistemine dahil olan bankalar arasında yer alıyordu. İş Bankası’yla Denizbank Mir sisteminden çıkarken diğer bankalardan henüz bu yönde bir adım gelmemişti.

Habere göre Batılı yetkililer, ABD’nin Rusya’nın Mir adlı yerel ödeme sistemine dahil olan Türk bankalarını odağına aldığını, AB’ninse endişelerini Türk yetkililere doğrudan iletmek için bir heyet oluşturduğunu ifade etmişti.

Mir, Rusya Merkez Bankası tarafından Visa ve Mastercard dışında bir alternatif olarak geliştirilmişti.

Erdoğan alternatif arayacak, bankalar ABD’yi iknaya çalışacaktı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan geçen hafta Mir’le ilgili şunları demişti: “Mir konusunda atacağımız adımları değerlendireceğiz, alternatifler üzerinde ilgili bakan arkadaşlarım görüşüyorlar, İstanbul’da bir toplantı yapıp burada da nihai kararımızı vereceğiz.”

Reuters’a konuşan kaynaklar kamu bankalarının AB ve ABD’ye bankaların yaptırımlara uyduğunu takip edebilecekleri yeni sistem sunacaklarını söylemişti.

NATO üyesi Türkiye, prensipte Batı devletlerinin Rusya’ya karşı yaptırımlarını reddediyor. Türkiye, ayrıca Rusya ve Ukrayna’yla da yakın ilişkilere sahip. Türkiye aynı zamanda Rusya’nın Ukrayna’yı işgalini kınamış ve diplomatik denge sağlamak adına Ukrayna’ya insansız hava araçları göndermişti.