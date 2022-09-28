Kavcıoğlu şikayetçiydi: ‘Kredilerin amaca uygun kullanımı için’ yeni uygulama

Merkez Bankası (MB) kredilerin fatura karşılığı kullandırılması uygulamasını yıl sonuna kadar kademeli olarak genişletirken, kredilerin doğru alana yönlendirilmesini ve amacı dışında kullanımını durdurmayı amaçlayan adımlar açıkladı.

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Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, geçen ay bazı iş insanlarının bankalardan düşük faizle TL kredisi alıp o parayla döviz satın aldığını ve stokçuluk yaptığını iddia etmiş, sanayicilerden büyük tepki çekmişti.

Bazı sanayiciler demeçlerinde Kavcıoğlu’nun politikalarını eleştirmiş, ‘yeni ekonomi model’ hakkında “Geçeli yedi ay oldu ve istenen hedeflere maalesef yaklaşılamadı” demişti.

Bu tartışmanın üzerinden bir aydan fazla süre geçerken, Reuters’a bilgi veren iki bankacı Merkez Bankası’nın bankalara, menkul kıymet tesisine ilişkin yeni bir uygulama talimatı ilettiğini belirtti.

Değişikliklerden öne çıkanlar şöyle:

*MB esnaf, tarım, tüketici gibi krediler dışında kalan ve menkul kıymet tesisine tabi olmayan kredilerde kademeli olarak fatura karşılığı kullanıma geçiyor.

*Yatırım kredileri 1 Ekim, ihracat ve kobi’lerin yatırım dışındaki kredileri 29 Ekim’den itibaren harcama mukabili uygulamasına tabi olacak.

*Dijital kanallar vasıtasıyla kullanılan krediler 31 Aralık tarihinden itibaren harcama mukabili uygulamasına tabi olacak.

*MB net ihracatçı firmalara kullandırılan ihracat kredilerine ilişkin tanımlama getirerek, kaynakların doğru yere yönlendirilmesini ve amacı dışında kullanımı durdurmayı amaçlıyor.

*Kurumsal kredi kartları vasıtasıyla kuyum harcamaları ve nakit çekimleri MB’nin KOBİ ve esnaf kredilerine sağladığı muafiyet kapsamı dışına çıkarıldı.

*Kredi kartında kuyum hariç KOBİ/esnaf kredileriyle ihracat, yatırım, tarımsal ve tüketici kredileri 50 bin TL üzerinde olup harcama mukabili kullandırılmazsa menkul kıymet tesisine tabi olacak.