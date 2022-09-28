Sayıştay raporuna göre Cumhurbaşkanlığı harcamaları katlandı: Günlük 10 milyon lira

Sayıştay’ın 2021 denetim raporuna göre Cumhurbaşkanlığı’nın tıbbi ve laboratuvar malzemesi harcamaları 2020’ye göre iki kattan fazla arttı. Temsil ve tanıtma giderlerindeyse 8 milyon liralık artış kaydedildi.

Fotoğraf: Twitter

ANKA’dan Tamer Arda Erşin’in aktardığına göre Sayıştay’ın 2020 denetim raporundaki veriler cumhurbaşkanlığı harcamalarındaki artışlara dikkat çekti.

Cumhurbaşkanlığı’nın 2020’de 2 milyar 896 milyon 174 binlik toplam harcaması, 814 milyon 627 binlik artışla 3 milyar 710 milyon 801 bin liraya yükseldi. 8 milyon liralık günlük harcama da 2 milyon liralık artışla yaklaşık 10 milyon liraya ulaştı.

314 milyon 560 bin liralık personel harcaması, yaklaşık 54 milyon liralık yükselişle 368 milyon 773 bin liraya çıktı.

Diğer veriler şöyle:

* 51 milyon 89 bin liralık ‘tıbbi ve laboratuvar sarf malzemeleri’ harcamaları, 61 milyon 851 bin liralık artışla 2021’de 112 milyon 941 bin lirayı buldu.

* 1 milyon 872 bin 861 liralık ‘içecek’ harcaması, yaklaşık 1 milyon liralık artışla 2 milyon 813 bin lira oldu.

2020 yılında 6 milyon 939 bin 829 lira olan ‘temizlik ekipmanları’ harcaması, 2021 yılında 8 milyon 213 bin 919 liraya yükseldi.

* 32 milyon 918 bin lira olan cumhurbaşkanlığı temsil ve tanıtma gideri, yaklaşık 8 milyon liralık artışla 41 milyon 463 bin 566 liraya ulaştı.