Sanayici avro/dolar paritesinden dertli: Doğalgaza zam da yolda

BOTAŞ, ekimde elektrik üretiminde kullanılan doğalgaza yüzde 10 üzerinde zam hazırlığı yapıyor. Sanayiciler, globalde yaşanan enerji sorunu nedeniyle zam beklentilerinin bulunduğunu belirterek, üretimde yaşanacak sıkıntıyı ihracatla aşmayı hedeflediklerini söylüyor.

Sanayici açısından doların avro karşısında güçlenmesi de bir başka sıkıntı.

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Eylülde konutlarda kullanılan doğalgaza yüzde 20,4 zam gelmişti. Sanayi ve elektrik üretimi ile küçük ve orta işletmelerde kullanılan doğalgazın da fiyatları yüzde 50’ye yakın arttı.

BOTAŞ’ın ekimde de sanayi ve elektrik üretiminde kullanılan doğalgaza zam yapmak için çalışmalarını tamamladığı iddia edildi.

Dünya’nın haberine göre zam önerileri Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na iletildi. Gelinen aşamada elektrik üretiminde kullanılan doğalgaza yüzde 10’un üzerinde bir zam planlandığı bildirildi. Sanayide üretilen elektrik için de zam önerildiği ancak sanayi kesiminin fiyat artışlarına duyarlılığı nedeniyle bakanlığın bu konuda çekinceli olduğu öğrenildi.

Konutlarda kullanılan doğalgaza zam yapılmasının ekim ayı için planlanmadığı vurgulanırken, yapılacak zammın sadece bir tüketim grubuna yüksek oranlı olmaması için dağıtılması ve daha düşük oranlı tutulması yönünde de bir çalışmanın olduğu kaydedildi. Gelinen aşamada, elektrik üretimindeki doğalgaza yapılacak artışın kesinleştiği, diğer tüketim gruplarına da olası senaryolara göre birkaç gün içinde karar verileceği bildirildi.

Sanayiciler ise dünyada yaşanan enerji krizinin yansımalarının Türkiye’de de ciddi şekilde kendisini gösterdiğini belirterek, bu süreçte ihracata odaklanmanın en etkili çözüm olacağına dikkat çekiyor.

‘Fiyat tutturamıyoruz’

Diğer yandan sanayici doların avro karşısında değer kazanmasından da endişeli. Tekstil Terbiye Sanayicileri Derneği (TTTSD) Başkanı Vehbi Canpolat, bu durum nedeniyle fiyat tutturamadıklarını söyledi: “Dünyada ciddi bir enerji krizi var. Türkiye’de enerji sübvanse edildiği için ciddi anlamda diğer ülkelere göre enerji ucuz. Bu olayın bir tarafı. Diğer tarafı ise maliyetlerimiz gün geçtikçe artıyor ve rekabet edemez hale geliyoruz. İşin sonu nereye gidecek? Bir an önce çözülmesi temennimiz. İhracat bu noktada çıkış kapısı ancak bizim sattığımız ürünlerin çok büyük kısmı AB’ye gidiyor ve orda da aynı durum yaşanıyor. Fiyat tutturamıyoruz. Parite 1,15-1,20’lerden 0,96’lara geldi. Bu konuda fiyat tutturamıyorsunuz maliyetiniz arttığı için. Bir an önce Rusya-Ukrayna krizinin çözülmesini umuyoruz.”