TL için risk büyüyor: Piyasaya göre Fed, faizi tahminlerin üstünde artıracak

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) politika faizini iki hafta önce beklenenden daha fazla artıracağı tahmin ediliyor.

Beklentilerdeki bu değişim, Fed’in geçen haftaki para politikası toplantısında art arda üçüncü kez 75 baz puan faiz artırması ve enflasyonu dizginlemek için faizi öngördüğünden daha da artırmayı planladığını açıklamasından sonra meydana geldi.

Fed’in faiz artırması TL’yi zor durumda bırakıyor.

Fotoğraf: Reuters

Reuters ajansının geçen haftaki Fed toplantısından sonra anket yaptığı 83 ekonomistin 59’u, yani yüzde 70’inden fazlası Fed’in 1-2 Kasım’daki toplantıda politika faizini üst üste dördüncü kez 75 baz puan artıracağını ve aralıktaki toplantıda da faizi 50 baz puan artırarak yılı yüzde 4,25 ile 4,50 aralığında kapatacağını tahmin etti.

Eğer tahmin gerçekleşirse bu, 2008 başındaki küresel finansal krizi öncesinden beri en yüksek seviye ve iki hafta önce tahmin edilen yüzde 3,50 ila 3,75 seviyesinin 75 baz puan üstünde olacak.

Uzmanlar ayrıca, politika faizinin gelecek yılın ilk çeyreğinde de yüzde 4,5-4,75 aralığıyla zirve yapacağını tahmin ediyor.

Türkiye için risk büyüyor

Uluslararası Para Fonu (IMF), daha önce Türkiye’nin de aralarında bulunduğu gelişmekte olan ülkeleri, Fed’in faiz artışlarına karşı uyarmış, bu durumun sermaye çıkışlarını ve yerel para birimlerindeki kaybı hızlandırabileceğini vurgulamıştı.

TL gelişmekte olan para birimleri arasında dolar karşısında son bir, üç ve beş yıla bakıldığında her vadede açık ara en çok değer kaybeden para birimi.

TL’nin sadece 2021’deki kaybı yüzde 45’in üstünde. Yılbaşından bu yanaki kayıpsa yüzde 37 dolaylarında.

Resmi enflasyon yıllık bazda yüzde 80,2’ye çıkan Türkiye, aynı zamanda G20 ve gelişmekte olan ülkeler arasında en yüksek enflasyona sahip ülke. Fed’in faizi artırması ve son 22 yılın en güçlü seviyesinde olan doların daha da değerlenmesi Türkiye’de enflasyonun yükselişini hızlandırabilir.