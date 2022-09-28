Mahkemeyi takmayan Sinpaş, inşaatı mühürlenen projenin bir bölümünü satıyor

AYŞEGÜL KASAP

Muğla’nın Marmaris ilçesinde talana devam eden Sinpaş Kızılbük GYO, mahkemenin nihai kararını beklemeden otelin bir bölümünü satışa çıkarıyor. Firma yayımladığı resmi açıklamayla hukuku hiçe saydığını da doğrulamış oldu.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) satış işlemleriyle ilgili açıklama gönderen şirket ‘projede yer alan yapımı devam eden 205 odalı 5 yıldızlı otel bloğu…’ ifadelerini kullandı.

Oysa şu an bırakın yapıma devam edilmesini, şirketin inşaata bir çivi bile çakmaması lazım. Çünkü hem mahkemenin ÇED kararı var hem de belediyenin mahkeme kararına dayanarak inşaatın kapısına vurduğu mühür…

Fotoğraf: Diken

Muğla 3’üncü İdare Mahkemesi 3 Ağustos’ta Kızılbük’te inşaatı süren Sinpaş GYO projesine ilişkin ‘çevresel etki değerlendirme (ÇED) gerekli değildir’ kararını iptal etmişti.

Kararda, projenin otel ve konut projelerini bir arada kapsamasından dolayı ÇED’den muaf tutulamayacağı vurgulanmıştı.

Karardan beş gün sonra Marmaris Belediyesi inşaatı mühürlemiş ama buna rağmen şirket çalışmalarına devam etmişti. Bu çalışmaları görüntüleyen çevre aktivistleri de gözaltına alınmış, vatandaşlar da “Kolluk kuvvetlerinin müdehale etmesi gerekenler çevreciler değil, hukuku çiğneyerek inşaata devam eden Sinpaş’tır” sözleriyle tepki göstermişti.

‘Yapımı devam eden’ otel

KAP’taki açıklamada şöyle dendi: “Projede yer alan yapımı devam eden 205 odalı 5 yıldızlı otel bloğunun potansiyel alıcılarının bulunması ve bu alıcılarla satış görüşmelerinin yapılması için Genel Müdürlüğe yetki verilmesine, yapılacak görüşmelerde minumum değerin esas alınması için otel bloğunun değerini tespit ettirmek üzere Lotus Gayrimenkul Değerleme A.Ş. firmasına gayrimenkul değerleme raporu hazırlatılmasına karar verilmiştir.”

Hukuken şirket şu anda satış işlemi yapamaz. Çünkü hem ÇED hem de ruhsatlarla ilgili devam eden yargı süreci var.

ÇED yönetmeliğinde şöyle deniyor: “‘ÇED olumlu’, ‘ÇED gerekli değildir’, ‘ÇED kapsam dışı’ yazısı alınmadan hiçbir projeye başlanamaz. Yatırım yapılamaz. Teşvik onay izin yapı ve kullanım ruhsatı verilemez.”

Ne olmuştu?

Marmaris’in İçmeler Mahallesi Kızılkum mevkiinde Emin Hattat tarafından 30 yıl önce inşaatı başlatılan otel, 2009’da Sinpaş Holding’e satılmıştı. 1988’de Hattat Ailesi tarafından Hema-Que Otel Yatırım A.Ş. adıyla, 150 dönümü ormandan tahsisli toplam 310 dönümlük denize sıfır araziye beş yıldızlı otel yapılması için inşaat başlamıştı. Fakat 550 oda, 1100 yatak kapasiteli otel bitirilememişti. Emin Hattat, 2006’da iflas edince de inşaat tamamen durmuştu.

Sinpaş Holding, 2010 başında iki koyu içine alan otel inşaatının bulunduğu bu araziye 1400 lüks konut yapmak için o dönem belde olan İçmeler’de belediyenin fen işleri müdürlüğüne başvurmuştu. Belediyeyse imar planında belirtilen hükümler çerçevesinde konut yapımına izin vermemişti.

Muğla valiliğiyse devam eden Kızılbük Wellness Resort inşaatı için 13 Ağustos 2021’de ‘ÇED gerekli değildir’ kararını vermişti.

Kızılbük Thermal Resort Otel ve Devremülk projesi için verilen ‘ÇED gerekli değildir’ kararının iptali için eylülde Marmaris Kent Konseyi yürütme kurulu üyelerince, Muğla 3’üncü İdare Mahkemesi’nde dava açıldı.

Dava sonucu ‘ÇED’ vizesi 4 Ağustos’ta iptal edildi.