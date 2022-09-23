Marmaris’te bakanlık ve Sinpaş kolkola: ‘Usulsüz tutanakla arka kapıdan kaçtılar’

AYŞEGÜL KASAP

Muğla Marmaris’i hukuku çiğneyerek talan etmeye devam eden Sinpaş Kızılbük GYO şimdi de yargı sürecini beklemeden ÇED raporu almak için ‘yangından mal kaçırırcasına’ harekete geçti.

Şirket, Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığı’ndan ÇED sürecine halkın katılım toplantısı düzenlemesini talep etti. Bakanlıksa talepten sonra jet hızıyla harekete geçti.

Toplantıda Marmarisliler şirket yetkilileri ve bakanlığın birlikte hareket etmesine tepki gösterdi: “Tarafsız olması gereken bakanlık yetkilileri, firma temsilcileriyle birlikte sahnede oturarak halkın üzerinde tahakküm kuran bir pozisyonda toplantıyı devam ettiremez.”

Fotoğraf: Diken

Muğla 3’üncü İdare Mahkemesi 3 Ağustos’ta Kızılbük’te inşaatı süren Sinpaş GYO projesine ilişkin ‘çevresel etki değerlendirme (ÇED) gerekli değildir’ kararını iptal etmişti.

Kararda, projenin otel ve konut projelerini bir arada kapsamasından dolayı ÇED’den muaf tutulamayacağı vurgulanmıştı.

Karardan beş gün sonra Marmaris Belediyesi inşaatı mühürlemiş ama buna rağmen şirket çalışmalarına devam etmişti. Bu çalışmaları görüntüleyen çevre aktivistleri de gözaltına alınmış vatandaşlar da “Kolluk kuvvetlerinin müdehale etmesi gerekenler çevreciler değil, hukuku çiğneyerek inşaata devam eden Sinpaş’tır” sözleriyle tepki göstermişti.

‘Bakanlık suç işliyor’

ÇED sürecine ilişkin toplantıya halkın yanı sıra inşaatta çalışan işçiler de gitti. Üstelik şirketin aracıyla…

Toplantının başlamasıyla beraber vatandaşlar bakanlık yetkililerine tepki gösterdi ve dava sürecinin tamamlanmadığını Danıştay’da karar aşamasında olduğunu hatırlattı: “Kesinleşmemiş bir mahkeme süreci var. Mahkeme kararının Danıştay’da onanacağını nereden biliyorsunuz? Bu nedenle bu toplantıyı yapmak usule aykırı.Bilirkişi raporlarının ve mahkemenin ekoyıkım kararı verdiği bir projeyi ÇED sürecine sokmakla bakanlık suç işliyor. Halk katılım toplantısı üzerinden bu suça meşruiyet kazandırılamaz, suç üzerine kurulu bir ÇED süreci işletilemez.”

Sadece işçilere kağıt imzalatıldı

Halkın ve çevre aktivistlerinin itirazlarının devam ettiği sırada dikkat çeken bir olay oldu.

Bir şirket yetkilisi sadece işçilere bir kağıt imzalattı. Bu kağıt üzerinden de bakanlık yetkilileri tutanak düzenledi.

Vatandaşlar bunu farkedince tutanağın bir kopyasının da kendilerine verilmesini istedi. Ama bakanlık vermedi. Dahası Marmarislilerin itirazlarını da tutanağa geçirmedi.

Arka kapıdan kaçmışlar

Kolluk kuvvetleri şirket avukatının bakanlık yetkililerin yanına gitmesine izin verdi ama çevre aktivistlerinin avukatlarına izin vermedi. Hatta tutanağın bir kopyasını almalarını da engelledi.

Vatandaşlar bunun üzerine tutanak geline kadar salonda oturma kararı aldı. Ama beklerken bakanlık yetkililerinin ‘usulsüz tutanakla birlikte arka kapıdan kaçarak’ binayı terk ettiklerini öğrendiler.

Toplantıya getirilen işçiler de yine şirketin araçlarıyla inşaat alanına geri götürüldüler.