İBB suspus: Boğaziçi’ne cami projesinde arsanın ‘kayyım’a nasıl geçtiği bilinmiyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), mülkiyeti kendilerine ait, Boğaziçi Üniversitesi’nin Uçaksavar Kampüsü’nün yanında bulunan ve üstüne cami yapılmak istenen arsanın ‘kayyım’ rektör Naci İnci’nin kurduğu Boğaziçi Üniversitesi Geliştirme Vakfı’nın (BUVAKIF) sahipliğine nasıl geçtiğini açıklamıyor. Diken’in yönelttiği sorular, İBB yetkilileri ve başkan Ekrem İmamoğlu tarafından iki haftadır cevapsız bırakılıyor.

Diken’in duyurduğu cami projesine ilişkin ilk haber yayımlanmadan günler önce İstanbul Valiliği Beşiktaş’ta yurt ve cami yapılacağını duyurmuştu. Proje, Naci İnci’nin kurduğu BUVAKIF ile bağışçılar Trendyol ve Altunkaya İnşaat arasında imzalanan protokolle yürütülecekti. Yurt ve caminin nereye yapılacağına ilişkin bir bilgiyse yoktu.

Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğü söz konusu inşaatın BUVAKIF’a ait olduğunu söyleyince valiliğin duyurduğu cami ve yurt çalışmasının konumu belirlenmiş oldu.

Söz konusu arsanan sahibi, tapu kayıtlarına göre İBB görünüyor. Bu bilgileri teyit eden İBB yetkilileri, arsanın valiliğin açıklamasındaki vakıf ve şirketlerin sahipliğine nasıl geçtiğine yönelik soruyuysa yanıtlamadı.

Etiler’deki arsanın değerinin 200 milyon TL olduğu belirtiliyor. İmar kayıtlarına göre, buraya yurttan çok bir cami yapılmak isteniyor. Beşiktaş Belediyesi’nin imar durumu haritasında arsanın 1/5’inin yurt, 4/5’inin cami olarak planlandığı görülüyor.

İhale evraklarına göre, projenin ihalesi 2017’de 9,5 milyon TL’ye Gebze’de bir şirkete verilmiş. Cami yapılmamış ama şirket Ticaret Sicili Gazetesi kayıtlarına göre o tarihten sonra gittikçe zenginleşmiş.