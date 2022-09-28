Haftalık Covid-19 tablosu: Vaka ve ölüm sayıları düştü

Sağlık Bakanlığı 12-18 Eylül haftasına ait Covid-19 tablosunu yayımladı.

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Bakanlığın açıkladığı tabloya göre, 12-18 Eylül haftasında 21 bin 411 vaka tespit edilirken toplam vaka sayısı 16 milyon 873 bin 793 oldu. Söz konusu haftada, 71 kişi yaşamını yitirirken, toplam ölüm sayısı 101 bin 139 oldu. İyileşenlerin sayısı da 17 bin 647 oldu.

5-11 Eylül haftasında da vaka sayısı 22 bin 441, ölüm sayısı 89 ve iyileşen sayısı 25 bin 143 olmuştu.

Verilere göre, 18 yaş üstünde birinci doz aşı yapılma oranı yüzde 93,32, ikinci doz oranı yüzde 85,65 oldu.