Haftalık Covid-19 tablosu: Vaka ve ölüm sayıları düştü

Sağlık Bakanlığı 5-11 Eylül haftasına ait Covid-19 tablosunu yayımladı.

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Bakanlığın açıkladığı tabloya göre, geçen hafta 22 bin 441 vaka tespit edilirken toplam vaka sayısı 16 milyon 852 bin 382 oldu. Geçen hafta, 89 kişi yaşamını yitirirken, toplam ölüm sayısı 101 bin 68 oldu. Geçen hafta iyileşenlerin sayısı da 25 bin 143 oldu.

29 Ağustos-4 Eylül haftasında da vaka sayısı 32 bin 191, ölüm sayısı 139 ve iyileşen sayısı 40 bin 102 olmuştu.

Verilere göre, 18 yaş üstünde birinci doz aşı yapılma oranı yüzde 93,31, ikinci doz oranı yüzde 85,63 oldu.