Demirtaş’ın avukatları Soylu hakkında suç duyurusunda bulunacak

Eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’ın avukatları, Mersin’deki polisevine saldırının ardından müvekkilleri hakkındaki sözleri nedeniyle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

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Mersin’in Mezitli ilçesinde pazartesi gecesi polisevine yaklaşan bir araçtan inen kişilerce polislere uzun namlulu silahlarla ateş açılmış, polisler, saldırganlara karşılık vererek iki kişiyi öldürmüştü. Saldırıda bir polis hayatını kaybederken biri de yaralanmıştı.

Saldırıya HDP ve Demirtaş’tan kınama gelirken AKP’liler ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, HDP ve CHP’yi hedef almıştı.

Soylu da Demirtaş’ın “Şiddetin her türlüsüne karşı çıkacağız, demokratik siyasette ısrarcı olacağız. Bunun herkes tarafından net olarak bilinmesini isterim” sözlerine Twitter’dan şöyle çıkışmıştı: “Katil Demirtaş! Daha geçen hafta teröristbaşını öven, 6-8 Ekim’in faili, cezaevinden Mersin’deki ‘silahlı saldırıyı’(!) kınamış… O kadar iğrenç ve aşağılıksın ki, birlikte fail olduğun PKK’yı burada bile temize çıkarıyorsun. Çünkü en güçlü ortaklık, suç ortaklığıdır…”

Demirtaş da Soylu’nun bu paylaşımını alıntılayarak şunları demişti: “Hayrola Kirli? Ellerini ovuşturup beklerken karanlık siyasi hesapların boşa mı çıktı? O yüzden mi bu kadar öfkelisin? Size rağmen bu ülkeye barışı, huzuru, kardeşliği getireceğiz. Beni, etrafındaki çakallarla karıştırma Kirli. Aslan, yattığı yerden belli olur.”

Demirtaş Savunma Grubu, Soylu’nun açıklamalarıyla ilgili suç duyurusunda bulunulacaklarını açıkladı. Avukatların açıklamasında şunlar dendi:

* Müvekkilimiz Sayın Demirtaş’ın bu açıklamaya karşı gösterdiği tepki sonrasındaysa Soylu, müvekkilimizi ‘sarı torba’ göndermesiyle açıkça tehdit etmiştir.

* Süleyman Soylu’nun hakaret ve tehdit etmeye yeltendiği Sayın Demirtaş, herhangi biri değildir. Gerek HDP Eş Genel Başkanı olarak, gerekse de HDP’nin Cumhurbaşkanı adayı olarak girdiği seçimlerde milyonlarca oy almış, bu yönüyle milyonlarca kişiyi temsil eden bir kişidir. Dolayısıyla Süleyman Soylu, halka hakaret etmeye yeltenmiştir. Halka hakaret ve barışçıl çağrılarda bulunan siyasetçileri tehdit ederek toplumsal sorunların siyasetle çözülmesi çabalarını sabote etmektedir.

* HDP ve Sayın Demirtaş’a oy veren yurttaşların da vergilerinden maaş alan, devletin kendisine verdiği olanakları kullanan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, şiddeti kınayan Sayın Demirtaş’a yönelik hakaret ve tehditleri açıkça suçtur.