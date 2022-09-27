Demirtaş’tan Soylu’ya ‘Katil’ yanıtı: Beni, etrafındaki çakallarla karıştırma Kirli

Tutuklu eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, Mersin’deki saldırıyı kınadığı için kendisine ‘Katil’ diyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yanıt verdi: “Beni, etrafındaki çakallarla karıştırma Kirli. Aslan, yattığı yerden belli olur.”

Fotoğraflar: Arşiv

Mersin’in Mezitli ilçesinde dün gece polisevine yaklaşan bir araçtan inen kişilerce polislere uzun namlulu silahlarla ateş açılmış, polisler, saldırganlara karşılık vererek iki kişiyi öldürmüştü. Saldırıda bir polis hayatını kaybederken biri de yaralanmıştı.

Saldırıya HDP ve Demirtaş’tan kınama gelirken AKP’liler ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, HDP ve CHP’yi hedef almıştı.

Soylu da Demirtaş’ın “Şiddetin her türlüsüne karşı çıkacağız, demokratik siyasette ısrarcı olacağız. Bunun herkes tarafından net olarak bilinmesini isterim” sözlerine Twitter’dan şöyle tepki gösterdi: “Katil Demirtaş! Daha geçen hafta teröristbaşını öven, 6-8 Ekim’in faili, cezaevinden Mersin’deki ‘silahlı saldırıyı’(!) kınamış… O kadar iğrenç ve aşağılıksın ki, birlikte fail olduğun PKK’yı burada bile temize çıkarıyorsun. Çünkü en güçlü ortaklık, suç ortaklığıdır…”

Demirtaş da Soylu’nun bu paylaşımını alıntılayarak şunları dedi: “Hayrola Kirli? Ellerini ovuşturup beklerken karanlık siyasi hesapların boşa mı çıktı? O yüzden mi bu kadar öfkelisin? Size rağmen bu ülkeye barışı, huzuru, kardeşliği getireceğiz. Beni, etrafındaki çakallarla karıştırma Kirli. Aslan, yattığı yerden belli olur.”