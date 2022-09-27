CHP’li Özel’den AKP’ye: Baransu, Dumanlı, Öz ve Öztürk bugün ‘terörist’

Mersin’in Mezitli ilçesindeki Tece Polisevi’ne yönelik saldırı sonrası öldürülen Dilşah Ercan’ın isminin CHP’nin raporunda ‘gazeteci’ olarak yer aldığına ilişkin tartışmalar sonrası CHP’den ilk açıklama partinin grup başkanvekili Özgür Özel’den geldi.

Özel, AKP’yle Fethullah Gülen yapılanması arasındaki ilişkileri hatırlatarak “2012’de Mehmet Baransu’ya ne diyordunuz? Baştacı bir gazetecinizdi, şimdi terörist. Ekrem Dumanlı, firari terörist” dedi.

Fotoğraf: DHA

Mersin’in Mezitli ilçesinde dün 22:40 civarında polisevine yaklaşan bir araçtan inen kişilerce buradaki polislere uzun namlulu silahlarla ateş açılmıştı. Polisler, saldırganlara karşılık vererek iki kişiyi öldürmüştü. Saldırıda bir polis hayatını kaybederken biri de yaralanmıştı.

Saldırı sonrası saldırıyı düzenlediği belirtilen Dilşah Ercan çıkan çatışmada öldürülmüştü. AKP’ye yakın medya ve sosyal medya hesapları Ercan’ın isminin CHP’nin tutuklu gazeteciler raporunda yer aldığını iddia etmişti.

İddialara ilişkin konuşan CHP’li Özel sert bir dille cevap vererek “Terbiyesizliğin, hadsizliğin hesabı yok” dedi.

Özel, iddialara ilişkin şunları kaydetti:

“Sosyal medyada bir sayfa, Dilşah Ercan’ın ölmesi üzerine diyorlar ki ‘CHP bu kişiye gazeteci dedi.’ Rapor 2012 yılı. CHP hepiniz biliyorsunuz ki adı bilinen gazetecileri cezaevinde ziyaret ediyor ancak basın kartı olan ve gazetecilik faaliyetinden dolayı içeride olduğu bilinen toplam 71 kişiye de mektup yazıyor. 117 kişi de bu sırada önce tutuklu olabiliyor, gözaltında olabiliyor. Bu raporda toplam 188 gazetecinin ismi var. Bunun içinden Meclis’te üç milletvekili var. Mehmet Balbay ve Mustafa Haberal da bizim geçen dönem milletvekilimizdi bu rapordan. Bu raporda Tuncay Özkan, Mustafa Balbay, Hikmet Çiçek, Yalçın Küçük, Nedim Şener, Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu var.

Gazeteciyim deyip bunu ispat edenlere mektup yazmışız. 2012’de buna gelen cevaplardan birini alıyorlar. 2012’de Mehmet Baransu’ya ne diyordunuz? Baştacı bir gazetecinizdi, şimdi terörist. Ekrem Dumanlı, firari terörist. Türkçe Olimpiyatları’nda ayırdığı koltuğa oturuyordunuz. Örneğin Zekeriya Öz, o tarihin en önemli savcısı bugün terörist. Yüksek Askeri Şura üyesi olarak en yüksek rütbeli darbeci Akın Öztürk bugün terörist. Mehmet Dişli, kardeşi yurtdışında Türkiye’yi temsil ediyor halen ama Hulusi Akar’ın en yakını o gece darbeci, şimdi terörist. Sonra Erdoğan çıkacak, ‘Rabbim milletim beni affetsin’ deyip bu pisliklerden kurtulacak sonra siz 188 gazeteci ismi içinde adı geçmiş CHP’den 11 yıl önceki raporun hesabını soracaksınız öyle mi? Terbiyesizliğin, hadsizliğin hesabı yok!”