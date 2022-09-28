Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “CHP bir milli güvenlik sorunudur” dedi.

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Mersin’in Mezitli ilçesinde üç gün önce 22:40 civarında polisevine uzun namlulu silahlarla ateş açılmıştı. Saldırıda bir polis hayatını kaybederken biri de yaralanmıştı.

Saldırıyı düzenlediği belirtilen Dilşah Ercan çıkan çatışmada öldürülmüştü. AKP’ye yakın medya ve sosyal medya hesapları Ercan’ın isminin CHP’nin tutuklu gazeteciler raporunda yer aldığını haberleştirmişti.

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, 2012’de hazırlanan söz konusu raporda basın kartı olan ve gazetecilik faaliyetlerinden dolayı tutuklananların isimlerinin yer aldığını söylemişti: “CHP hepiniz biliyorsunuz ki adı bilinen gazetecileri cezaevinde ziyaret ediyor ancak basın kartı olan ve gazetecilik faaliyetinden dolayı içeride olduğu bilinen toplam 71 kişiye de mektup yazıyor. 117 kişi de bu sırada önce tutuklu olabiliyor, gözaltında olabiliyor. Bu raporda toplam 188 gazetecinin ismi var. Gazeteciyim deyip bunu ispat edenlere mektup yazmışız. 2012’de buna gelen cevaplardan birini alıyorlar.”

Kanal D-CNN Türk ortak yayınında konuşan Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

* (Ukrayna’da Rusya kontrolündeki yerlerde) Referandum olayı sıkıntı getiriyor. Keşke referanduma gidilmeseydi de bunları diplomasi yoluyla çözebilseydik.

* (Referandum) Sayın Zelenski dört bölgeyle ilgili desteğimizi, Putin’i ikna etmemizi istiyor. Yarın Sayın Putin’le bu konuları etraflıca ele almayı düşünüyorum.

* Nükleer savaşa gitmenin bedeli felaket. Bunu bırak konuşmayı düşünmemek gerekir. Diplomasi yoluyla bu işi çözmek, en isabetli adım olacaktır.

* Kılıçdaroğlu’nun garantiye ihtiyacı varsa buyursun TOKİ’ye müracaat etsin. Herkes TOKİ konutlarında çok mutlu.

* Esenler’de konut dağıttık, bir eve gittim. Çaylarını içtim vesaire. Mutluluklarını gördük. 3+1 bir konut. Kemal bey dürüst ol, siyaset dürüstlüktür.

* (Sosyal konut projesinin seçim yatırımı olduğu eleştirileri) Ağzı olan konuşuyor.

* Tasarruf çağrısı yapmıyorum. Tasarruf zaten hep faydalıdır. Doğalgaz sıkıntısı yaşamayacağız.

* ABD’nin faiz artırımı ciddi değil. Küçük bir oran.

* Yıl sonuna kadar faizimizi tek haneli rakama indirmeliyiz.

* Tuvaletin fiyatı o zaman 1,5 milyondu. Altı sıfırı attık paramız değer kazandı. Gene paramız değer kazanacak faizi düşürünce.

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