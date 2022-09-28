Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Yıl sonuna kadar faizimizi tek haneli rakama indirmeliyiz” dedi.
Kanal D-CNN Türk ortak yayınında konuşan Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
* (Ukrayna’da Rusya kontrolündeki yerlerde) Referandum olayı sıkıntı getiriyor. Keşke referanduma gidilmeseydi de bunları diplomasi yoluyla çözebilseydik.
* (Referandum) Sayın Zelenski dört bölgeyle ilgili desteğimizi, Putin’i ikna etmemizi istiyor. Yarın Sayın Putin’le bu konuları etraflıca ele almayı düşünüyorum.
* Kılıçdaroğlu’nun garantiye ihtiyacı varsa buyursun TOKİ’ye müracaat etsin. Herkes TOKİ konutlarında çok mutlu.
* Esenler’de konut dağıttık, bir eve gittim. Çaylarını içtim vesaire. Mutluluklarını gördük. 3+1 bir konut. Kemal bey dürüst ol, siyaset dürüstlüktür.
* (Sosyal konut projesinin seçim yatırımı olduğu eleştirileri) Ağzı olan konuşuyor.
* Tasarruf çağrısı yapmıyorum. Tasarruf zaten hep faydalıdır. Doğalgaz sıkıntısı yaşamayacağız.
* ABD’nin faiz artırımı ciddi değil. Küçük bir oran.
* Yıl sonuna kadar faizimizi tek haneli rakama indirmeliyiz.
* Tuvaletin fiyatı o zaman 1,5 milyondu. Altı sıfırı attık paramız değer kazandı. Gene paramız değer kazanacak faizi düşürünce.
* Burası öyle önemli, öyle önemli ki. Bu modelin adı ‘Türkiye Ekonomi Modeli.’
* (‘Muhalefetin sağlık konusunda eleştirileri kesildi’ sözleri üzerine Abdulkadir Selvi’ye) Köşenden gereğini yapacaksın.
* (Kabineyi değiştirecek misiniz?) Olabilir, belli olmaz. Fevkalade bir durum olursa böyle bir adım atılabilir. Kimliğimizden, değerlerimizden ödün vermeden değişime açık bir partiyiz.
* Her an her zaman helalleşmeye hazırım.