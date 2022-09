Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Yıl sonuna kadar faizimizi tek haneli rakama indirmeliyiz” dedi.

Görsel: Twitter

Kanal D-CNN Türk ortak yayınında konuşan Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

* (Ukrayna’da Rusya kontrolündeki yerlerde) Referandum olayı sıkıntı getiriyor. Keşke referanduma gidilmeseydi de bunları diplomasi yoluyla çözebilseydik.

* (Referandum) Sayın Zelenski dört bölgeyle ilgili desteğimizi, Putin’i ikna etmemizi istiyor. Yarın Sayın Putin’le bu konuları etraflıca ele almayı düşünüyorum.

* Kılıçdaroğlu’nun garantiye ihtiyacı varsa buyursun TOKİ’ye müracaat etsin. Herkes TOKİ konutlarında çok mutlu.

* Esenler’de konut dağıttık, bir eve gittim. Çaylarını içtim vesaire. Mutluluklarını gördük. 3+1 bir konut. Kemal bey dürüst ol, siyaset dürüstlüktür.

* (Sosyal konut projesinin seçim yatırımı olduğu eleştirileri) Ağzı olan konuşuyor.

* Tasarruf çağrısı yapmıyorum. Tasarruf zaten hep faydalıdır. Doğalgaz sıkıntısı yaşamayacağız.

* ABD’nin faiz artırımı ciddi değil. Küçük bir oran.

* Yıl sonuna kadar faizimizi tek haneli rakama indirmeliyiz.

* Tuvaletin fiyatı o zaman 1,5 milyondu. Altı sıfırı attık paramız değer kazandı. Gene paramız değer kazanacak faizi düşürünce.

* Burası öyle önemli, öyle önemli ki. Bu modelin adı ‘Türkiye Ekonomi Modeli.’

* (‘Muhalefetin sağlık konusunda eleştirileri kesildi’ sözleri üzerine Abdulkadir Selvi’ye) Köşenden gereğini yapacaksın.

* (Kabineyi değiştirecek misiniz?) Olabilir, belli olmaz. Fevkalade bir durum olursa böyle bir adım atılabilir. Kimliğimizden, değerlerimizden ödün vermeden değişime açık bir partiyiz.

* Her an her zaman helalleşmeye hazırım.