Erdoğan, daha iyi bir yaşam isteğini ‘süfli’ buldu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, daha iyi bir yaşam isteyenleri Türk Dil Kurumu’na göre ‘aşağı, aşağılık, bayağı, adi’ anlamına gelen ‘sufli’ buldu: “Özellikle sırf daha iyi arabaya binmek, daha fazla konsere gidebilmek gibi süfli heveslerle başka ülkelerin kapısına varanlara acıyarak bakıyoruz.”

Fotoğraf: Erdoğan

Ankara’da Etlik Şehir Hastanesi açılış töreninde konuşan Erdoğan, sosyal medyada gelişmiş ülkeleri övenleri ve daha iyi bir yaşam isteyenleri hedef aldı.

Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

*Sosyal medya mecralarında gelişmiş ülke güzellemeleri yapıldığını, buralara gidilmesi gerektiğinin aşılanmaya çalışıldığını görüyoruz. Bunlara cevabı önce ülkemizin yakın dönemde yetiştirdiği Cemil Meriç’in diliyle verelim; ‘Vatanlarını yaşanmaz bulanlar, vatanlarını yaşanmaz kılanlardır.’ Türkiye’yi böyle göstermeye çalışanlar ülkenin bu hale gelmesi için her türlü sinsiliği yapanlardır.

*Özellikle sırf daha iyi arabaya binmek, daha fazla konsere gidebilmek gibi süfli heveslerle başka ülkelerin kapısına varanlara acıyarak bakıyoruz. Bugün böyle bir hevesle yola çıkanların yarın merhamet ve şevkat ihtiyacı duyduklarında sığınacakları bir aile, bir sosyal bünye, bir devlet mekanizması bulamayınca yaşayacakları pişmanlığı tahmin edebiliyoruz.