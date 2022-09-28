Türk-İş verisi: ‘Yaşama maliyeti’, asgari ücretin 4 bin lira üstünde

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), temmuz için dört kişilik aile için açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı.

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Türk-İş’e göre açlık sınırı yani dört kişilik bir ailenin dengeli ve yeterli beslenebilmesi için bir ayda harcaması gereken meblağ 7 bin 245 lira 18 kuruş. Yoksulluk sınırıysa yani gıda harcamasıyla giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için gereken zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı 23 bin 599 lira 93 kuruş oldu.

Bekar bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ de aylık 9 bin 469 lira 35 kuruşa yükseldi.

Geçen ay açlık sınırı 6 bin 889 lira 76 kuruş, yoksulluk sınırı da 22 bin 442 lira 20 kuruştu.

Net asgari ücretse 5 bin 500 TL. Bu açlık ve yoksulluk sınırıyla bekar bir çalışanın yaşam maliyetinin altında.