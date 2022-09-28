Piyasanın yıl sonu enflasyon beklentisi, MB’nin tahmininden 12 puan yüksek

Tüketici fiyatları endeksinin (TÜFE) eylülde gıda fiyatları, doğalgaz ve elektrik zamlarının da etkisiyle aylık yüzde 3,8 artmasını ve yıllık bazdaysa 24 yılın yeni zirvesi yüzde 84,63’e yükselmesi bekleniyor.

Fotoğraf: AA

Reuters’ın 11 katılımcıyla düzenlediği ankette, eylül için yıllık enflasyon tahminleri yüzde 83,5 ile 85,35 arasında yer alıyor. TÜFE en son Temmuz 1998’de yüzde 85,3 olmuştu

Ankette, aylık enflasyonunsa yüzde 3,75 seviyesinde olması bekleniyor. Katılımcıların tahminleri yüzde 3,1 ile 4,1 arasında yer alıyor. Aylık artışın sebebi olarak yaz mevsiminin sona ermesiyle birlikte yükselen gıda fiyatları, doğalgaz ve elektrik zamlarının doğrudan ve dolaylı etkileri gösteriliyor.

Gıda fiyatları, elektrik ve doğalgaz zamları artışın sebebi

Eylül başında elektrik ve doğalgazın birim fiyatına, abone gruplarına göre değişmekle beraber yüzde 20 ile 50 arasında zam yapıldı. Ekonomistler zammın enflasyona etkisinin iki puanı geçebileceğini belirtmişti.

Reuters’ın anketinde yıl sonu tahmini yüzde 72,25 oldu. Yıl boyunca düzenlenen anketlerde 2022 sonu tahminleri Rusya-Ukrayna savaşının enerji ve tahıl fiyatlarına etkisi ve TL’nin değer kaybı sebebiyle sert yükselirken son üç aydır tahmin revizyonları sınırlı kaldı.

MB’nin yıl sonu enflasyon tahminiyse yüzde 60,4 seviyesinde bulunuyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da önümüzdeki yılın ilk ayları itibariyle enflasyon sorununun arkada bırakılacağını açıklamıştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül enflasyon verisini 3 Ekim saat 10:00’da açıklayacak.