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Yaramazlara biraz batar!

CHP başvurmuştu: AYM’den ‘seçim yasası’nın iptal istemine ret

Anayasa Mahkemesi (AYM), CHP’nin ‘seçim yasası’nın bazı hükümlerinin iptal istemini oy çokluğuyla reddetti.

Fotoğraf: AA

Seçim barajının yüzde 7’ye indirilmesini de içeren AKP ve MHP’nin seçim kanunu teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda 31 Mart 2022’de kabul edilerek yasalaşmıştı.


CHP grubunun hazırladığı dilekçede seçim kanununun, seçim kurullarını düzenleyen 5 ve 6 (il ve ilçe seçim kurullarında görev alan hakimlerin kıdem esası yerine ad çekme usulüyle belirlenmesi), cumhurbaşkanını propaganda yasakları dışında tutan 11 ve seçim kurullarının üç ay içerisinde yenilenmesini öngören 12’nci maddelerinin iptali istenmişti.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, düzenlemenin iptali ve yürürlüğünün durdurulması talebini, gündem toplantısında esastan görüşerek karara bağladı.

Yüksek mahkeme, ‘iptali istenen hükümlerin Anayasa’ya aykırı olmadığına’ ve iptal istemlerinin reddine oy çokluğuyla karar verdi.

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