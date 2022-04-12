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Yaramazlara biraz batar!

CHP, ‘seçim yasası’nı Anayasa Mahkemesi’ne taşıdı


CHP, Milletvekili Seçimi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’u Anayasa Mahkemesi’ne taşıdı.

Fotoğraf: anayasa.gov.tr

CHP grubunun hazırladığı dilekçede seçim kanununun, seçim kurullarını düzenleyen 5 ve 6, cumhurbaşkanını propaganda yasakları dışında tutan 11 ve seçim kurullarının üç ay içerisinde yenilenmesini öngören 12’nci maddelerinin iptalini istedi.


CHP’liler tarafından Anayasa Mahkemesi’ne teslim edilen dilekçede şunlar kaydedildi: “7393 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 5, 6, 11 ve 12’nci maddeleriyle 298 sayılı Kanun’da yapılan değişiklikler  (il ve ilçe seçim kurullarında görev alan hakimlerin kıdem esası yerine ad çekme usulüyle belirlenmesi ve mevcut kurulların üç ay içinde getirilen değişikliğe istinaden yeniden teşekkül ettirilmesi ile cumhurbaşkanı için öngörülen propaganda yasaklarında hukuki boşluk oluşturulması)  başta demokratik hukuk devleti ve seçim güvenliği ilkeleri olmak üzere; Anayasa’nın 2, 5, 11, 13, 14, 17, 36, 37, 67, 68, 79, 138’inci maddelerine aykırı olması sebebiyle; telafisi imkansız zararlar ortaya çıkacağı için, iptal davası sonuçlanıncaya kadar ivedilikle yürürlüklerinin durdurulmasına ve iptallerine karar verilmesi talep edilmektedir.”

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