Dünya Bankası’ndan Türkiye’ye 512,2 milyon dolarlık ‘afet’ finansmanı

Dünya Bankası, Türkiye’de konutların ve altyapının depremlere ve sellere karşı güçlendirilmesine yönelik 512,2 milyon dolar tutarında finansmanı onayladı.

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Yayımlanan bültene göre kredinin 338,5 milyon dolarlık bölümü, hanehalklarının konutlarını deprem ve iklim tehlikelerine karşı dayanıklılığını arttıracak şekilde güçlendirebilmeleri veya yeniden inşa edebilmeleri için yeni ve uygun finansman mekanizmalarının geliştirilmesi amacıyla hükümete sağlanıyor.

Kredinin 173,6 milyon dolarlık bölümüyse daha dayanıklı altyapı inşa etmeleri amacıyla belediyelere finansman sağlanması için İller Bankası’na kullandırılacak.