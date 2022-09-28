Sayıştay: Boğaziçi’nde rektörlük ofisi için ihalesiz 311 bin lira harcandı

Sayıştay raporuna göre Boğaziçi Üniversitesi’nin Kandilli Rasathanesi yerleşkesindeki eski yemekhane binasına rektörlük ofisi inşası için 2021’de yaklaşık 311 bin lira harcandı. Sayıştay, bu harcamanın ihaleyle değil doğrudan temin yoluyla yapıldığını belirledi.

Fotoğraf: tanitim.boun.edu.tr

Sayıştay’ın Boğaziçi Üniversitesi’nin 2021 yılı hesaplarına ilişkin denetim raporu yayınlandı.

ANKA’dan Dilan Kutlu’nun haberine göre Sayıştay raporda, ‘Kamu İhale Kanunu’nda belirtilen temel ihale usulleriyle yapılması gereken işlerin, ihale konusu edilmediğini’ ve ‘parasal sınırların altında kalacak şekilde ve aynı ihale konusu içerisinde yer alabilecek benzer nitelikteki işlerin kısımlara bölünerek doğrudan temin yoluyla yapıldığını’ tespit etti.

Sayıştay, bu yöntemle üniversite bütçesinden 603 bin 538 lira harcandığını tespit etti. Raporda yer alan tabloya göre, bu miktarın 311 bin 865 lirası Kandilli Rasathanesi yerleşkesindeki eski yemekhane binasına rektörlük ofisi yapılması için harcandı.

‘Mümkün değil‘

Raporda, bu harcama için şu değerlendirme yer aldı: “İncelemelerde; aynı ihale konusu içerisinde yer alabilecek benzer nitelikteki işlerin kısımlara bölünerek doğrudan temin yöntemiyle yaptırılması, bu tür alımların eşik değerlerin altında kalmak amacıyla ihale konusu edilmeksizin kısımlara bölünmesi mümkün değildir.”

Boğaziçi Üniversitesi, bu bulgu için Sayıştay’a görüş bildirdi.

‘Kayyım rektör’ yönetimi, Sayıştay’a ilettiği yanıtında ‘bu hususa katıldığını, bundan sonra ihtiyaçların temel ihale usulleriyle temin edilmesi hususunda gerekli özen ve dikkati göstereceğini’ kaydetti.