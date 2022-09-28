TOKİ, Kanal İstanbul’un konut ihalesini iptal etti

Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi (TOKİ), Kanal İstanbul’un çevresinde Arnavutköy’de inşa etmeyi planladığı 844 konutluk projenin ihalesini iptal etti.

Görsel: Sözcü

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı TOKİ, tartışmalı proje Kanal İstanbul güzergahındaki Arnavutköy Baklalı köyünde dört etap halinde inşa edilecek konutlar için ihale tarihleri belirlemişti.

Sözcü’den Özlem Güvemli’nin haberine göre ihalenin ‘bütün tekliflerin alıma ayrılan ödeneğin/yaklaşık maliyetin çok üzerinde olması’ gerekçesiyle iptal edildiği kaydedildi.

Proje için 7 Eylül’de “Çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) gerekli değildir” kararı çıkmıştı.

Projenin bedeli 491 milyon 666 bin 296 TL olarak hesaplanmıştı. İnşaat çalışmalarının 24 ayda bitirilmesi planlanıyordu.

Proje alanının 259 metre doğusundan Kanal İstanbul geçiyor. İnşaat alanı Sazlıdere Barajı’nın uzun mesafe koruma alanı sınırında yer alıyor.

Bankalar projeye para vermeye yanaşmıyor

İstanbul Boğazı’na paralel olarak Karadeniz’le Marmara Denizi’ni bağlayacak yapay su yolu projesi Kanal İstanbul’a muhalefet, STK’lar ve bilim insanları karşı çıkmaya devam ediyor.

İktidarın Kanal İstanbul’u finanse etmek için gerekli para desteğini bulamadığı daha çok birçok kez gündeme getirilmişti. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu başta olmak üzere, muhalefet liderleri iktidar olmaları halinde Kanal İstanbul projesi ihalelerine giren ve kazanan şirketlere para ödemeyeceklerini söylemişti.

Türkiye’deki demiryolu ağını Bulgaristan üzerinden Avrupa Birliği’ne (AB) bağlayacak 231 kilometrelik hattı finanse eden Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), bu hattın sadece Ispartakule-Çerkezköy bölümünü desteklediğini, 8,1 kilometrelik Kanal İstanbul geçişinin yer aldığı Halkalı-Ispartakule kesimininse desteklenmediğini duyurmuştu.

EBRD’nin desteklediği bölümün ihalesi kamuoyuna açık şekilde düzenlenirken, Kanal İstanbul geçişinin bulunduğu kısa bölüm için 28 Haziran günü ‘TCDD Halkalı Konvansiyonel Demiryolu hattı’ adıyla davet usulü kapalı bir ihale düzenlenmişti. İhalede iktidara yakın Gülermak+Yapı&Yapı+Taşyapı ortaklığı 3,1 milyar lira ile en uygun teklifi vermişti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, EBRD’nin Kanal İstanbul geçişi olduğu için demiryolu projesinin finansmanına yanaşmadığını, bütün finansman desteği kesilmesin diye Ulaştırma Bakanlığı’nın projeyi Kanal İstanbul geçişi kısmını ayırarak böldüğünü söylemişti.

CHP’li vekil: Kanal İstanbul’da geri adım atıldı, tapular maliklere verilmiyor

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, 30 Mayıs’ta AKP’nin Kanal İstanbul’da geri adım attığını, tapu sahiplerinin telefonlarının yanıtsız kaldığını söylemişti: “Binlerce tapu sahibi 18 uygulamasının iptali için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na başvurdu. Bunların da hepsi reddedildi. Tamam, uygulama devam ediyor ama maliklere yenilenmesi gereken tapular neden dağıtılmıyor?”