Akşam Postası / 27 Nisan 2022

Kavala’nın Gezi kararına ilk yorumu: Ellerinde ip olsa beni asacaklardı

Gezi davasında ağırlaştırılmış müebbete mahkum edilen sivil toplum ve insan hakları aktivisti Osman Kavala, “Ellerinde ip olsa beni asacaklardı” dedi.

Babacan ‘ortak liste’ye kapıyı kapadı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin kendi logosuyla seçime gireceğini duyurdu.

İbrahim Haskoloğlu’na tahliye

‘Kişisel bilgileri hukuka aykırı yolla ele geçirmek’ten tutuklanan İbrahim Haskoloğlu tahliye edildi.

CHP’liler Kılıçdaroğlu’na ‘kesin aday’ gözüyle bakmaya başladı

CHP’liler genel başkanlarına ‘kesin aday’ gözüyle bakarken, mesajların hem partiye hem de iktidara yönelik bölümleri yorumlara yol açtı.

Sendika ve meslek örgütlerinden çağrı: 1 Mayıs iki yıl aradan sonra evden çıkıp meydanlara iniyor

Sendika ve meslek birlikleri, pandemi nedeniyle iki yıldır kitlesel olarak kutlanamayan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü için İstanbulun Maltepe ilçesinde düzenlenecek mitinge çağırdı.

Türk-İş araştırması: Nisanda asgari ücret, açlık sınırının 1070 lira gerisinde kaldı

Türk-İş’in araştırmasında, nisanda dört kişilik ailenin açlık sınırı 5 bin 323 lira, yoksulluk sınırı 17 bin 340 lira olarak hesaplandı. Böylelikle asgari ücret, nisanda açlık sınırının 1070 lira gerisinde kaldı.

Tunus’ta dört Türk gemici tutuklandı: Gemiyi kasıtlı batırma ihtimali inceleniyor

Reuters haber ajansı, Tunus’ta dört Türk gemicinin tutuklandığını açıkladı.

ABD, altı Rus istihbarat subayının başına ödül koydu

ABD Dışişleri Bakanlığı, Rus askeri istihbaratının altı subayı hakkında bilgi sağlayanlara 10 milyon dolara kadar ödül verecek.

Ulaştırma bakanından inciler: Hızlı tren kesinlikle toplu taşıma değil

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, dün katıldığı TV programında hızlı tren biletine zammı savunurken, Çanakkale Köprüsü için verilen garantilere yönelik eleştirileriyse “Hesap hatası yok” diye ‘savuşturdu.’

Belçika’daki ‘Ermeni soykırımı’ anıtına saldırı: Üç hilal çizip Paylan’a hakaret ettiler

Fotoğraf: Aris Nalcı (Twitter)

Kimliği belirsiz kişiler Belçika’daki ‘Ermeni soykrımı’ anıtı Haçkar’ın üstüne kırmızı boyayla HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan’ı hedef göstererek ‘F*ck Paylan’ (Paylan’ı s*****m) yazdı ve üç hilal çizdi.

AKP’li vekilin oğlu, babasının Meclis araç kartını 48 bin dolara ‘satmış’

AKP Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Akay’ın oğlu Hasan Akay’ın, babasının TBMM araç kartını 48 bin dolar borç karşılığında bir başkasına verdiği ortaya çıktı.

‘Salgını bitiren’ Koca, ölüm istatistiği verip 65 yaş üstüne seslendi: Mutlaka maske

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin ortalama yaşının 78 olduğunu söyledi.

Rusya vanayı kapadı: Polonya ve Bulgaristan’a gaz akışı kesildi

Rusya’nın doğalgaz ihracat tekeli Gazprom sevkiyatı rubleyle ödemedikleri gerekçesiyle Polonya ve Bulgaristan’a doğalgaz akışını kesti.

Binali Yıldırım’ın asıl hedefi 2024

AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, partili gençlerle verdiği mesajda “2023’te işimiz bitmiyor. 2024 de var. 2024’e gitmek için önce 2023’ü halletmemiz lazım” dedi.

Rekabet Kurumu, 2021’de en çok cezayı hangi sektöre kesti?

Rekabet Kurumu, geçen yıl teşebbüslere rekabet ihlalleri nedeniyle 4,23 milyar lira idari para cezası uygularken ilk sırayı 3 milyar 188 milyon lirayla gıda sektörü aldı.

Putin: Ukrayna’yla diplomatik olarak anlaşmaya varabileceğimizi umuyorum

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’yla diplomatik olarak da anlaşmaya varabilmeyi umduğunu, müzakere yürütüldüğünü ve onları reddetmediklerini söyledi.

Dokuz bakanlıkta görevden alma ve atamalar

Dokuz bakanlıkla çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarındaki atamalar ve görevden almalar Resmi Gazete’de yayımlandı.

Resmileşti: ‘Uzun kuyruk’ nedeniyle zam yapan Et ve Süt Kurumu müdürü görevden alındı

Resmi Gazete’de yayımlanan kararla Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Osman Uzun, Yönetim Kurulu Üyeleri Zekeriyya Erdurmuş, Hasan Hüseyin Aydemir ve Sezai Aydın görevden alındı. Uzun, görevi geçen ay vekaleten Mustafa Kayhan’a devretmişti.

TÜGVA binasına saldırı: Bir kişi daha gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün aktardığına göre 21 Nisan’da İstanbul’un Gaziosmanpaşa ilçesindeki Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) temsilciliği binası önünde el yapımı patlayıcı bulunmasıyla ilgili bir kişi daha gözaltına alındı.