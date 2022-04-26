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Yaramazlara biraz batar!

Rusya vanayı kapatıyor: Polonya ve Bulgaristan’ın doğalgazı bugün kesilecek


Rus enerji şirketi Gazprom bu sabahtan itibaren Polonya ve Bulgaristan’a doğalgaz akışını durduracak.

gazprom
Fotoğraf: AA

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 23 Mart’ta doğalgaz satışı ödemelerinde Rus rublesine geçme planını duyurmuştu. Putin, taleplerin tam olarak karşılanmaması durumunda gaz arzını kesmekle tehdit etmişti.


Kesintiye ilişkin açıklama Polonya’nın kamu enerji şirketi PGNİG SA tarafından yapıldı.

Şirket, gaz depolama tesislerinin doluluk oranının yüzde 80 seviyesinde olduğunu, gaz talebinin karşılanmasında herhangi bir sorun olmayacağını belirtti.

Polonya, ihtiyacı olan petrolün yüzde 64’ünü, gazın yüzde 46’sını ve kömürün yüzde 15’ini Rusya’dan ithal ediyor.

Rusya ile doğalgaz tedarik sözleşmesi bu yılın sonunda sona erecek olan ülke, ruble ile ödeme yapmayı kabul etmemiş ve sözleşmeyi uzatmayacağını duyurmuştu. Polonya’nın planı yıl sonuna kadar Norveç gazını Baltık gaz boru hattıyla ülkeye getirmek.

Bulgaristan’ın kamu doğal gaz şirketi Bulgargaz da Gazprom’un bu sabahtan itibaren gaz arzını durduracağını bildirdi.

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