‘Biz de Gezi’deydik’ diyen Perinçek: Güçleri yetiyorsa gelip yakama yapışsınlar

Gezi davası kararları hakkında konuşan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, “Gezi eylemlerinde biz de vardık. Güçleri yetiyorsa benim de yakama yapışsınlar. Hükümeti protesto etmek suç değil” dedi.

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Gezi Parkı eylemlerini finanse ve organize etmekle suçlanan sanıkların yargılandığı davada dün 1637 gündür tutuklu iş insanı Osman Kavala’ya ağırlaştırılmış müebbet; Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Hakan Altınay, Mine Özerden, Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Yiğit Ali Ekmekçi’ye 18’er yıl hapis cezası verilmişti. Yedi sanığın tutuklanmasına da hükmedilmişti.

Son dönemde iktidara yakınlığıyla bilinen Perinçek, Ulusal Kanal’a şöyle konuştu: “Siyasi hatalar, husumetler suç olarak yorumlanabiliyor. Yayın organlarımızda da var bu. Suç başka bir şey. Suç ceza kanununda suç olarak tanımlanan eylemler işlendiği zaman o suç olur. Birisi Henry Barkey’le görüşmüş bu suç değil.

Biz hükümet istifa dedik. Silivri duvarını yıkmamıza kadar sayın cumhurbaşkanı BOP eşbaşkanı olduğunu söylüyordu biz de istifa et diyorduk. Hükümeti protesto eden eylemler tek başına bir suç değil. Bugün de yapılıyor, yine suç değil. İddianamedeki iddialar tek başlarına hükümeti devirme eyleminin kanıtları değil. Hükümeti devirme eyleminin şiddete dayalı olması lazım.”