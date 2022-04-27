AB, gazı kesen Rusya’yı ‘şantaj’la suçladı

Avrupa Birliği (AB), Rusya’nın Polonya ve Bulgaristan’a doğalgaz sevkiyatını kesmesini ‘haksız ve kabul edilemez’ buldu ve şantaj olarak nitelendirdi.

Rusya’nın doğalgaz ihracat tekeli Gazprom, sevkiyatı rubleyle ödemedikleri gerekçesiyle Polonya ve Bulgaristan’a doğalgaz akışını kesti. Bu hamle, Rusya’nın Ukrayna’yı işgali nedeniyle Batılı ülkelerin uyguladığı yaptırımlara bugüne kadar verdiği en sert karşılık olduğu değerlendiriliyor.

‘Bu senaryoya karşı hazırlıklıyız’

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula vonder Leyen. (Fotoğraf: Reuters)

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya’nın doğalgazı bir şantaj aracı olarak kullandığını belirterek, bunun ‘haksız ve kabul edilemez’ olduğunu söyledi. Rusya’nın güvenilmez bir doğalgaz tedarikçisi olduğunu bir kez daha ortaya koyduğunu ifade eden Von der Leyen, “Bu senaryoya karşı hazırlıklıyız” dedi. Von der Leyen, AB üyesi bütün ülkelerle yakın temas halinde olduklarını, alternatif teslimatlar ve mümkün olan en iyi depolama seviyelerini sağlamak için çalıştıklarını kaydetti. Von der Leyen, AB ülkelerinin bu duruma ortak müdahale planı hazırladıklarını belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 23 Mart’ta doğalgaz ödemelerinde rubleye geçme planını duyurmuştu. Putin’in 31 Mart’ta imzaladığı kararnameyle yürürlüğe giren yeni sisteme göre, Rus gazı alan ülkelerin, Gazprombank’tan hesap açması gerekiyor. Bu bankaya ödemeler daha sonra Moskova borsasında rubleye çevriliyor. Putin, ülkeler yeni sistemi kabul etmezse gaz sözleşmelerinin durdurulacağını söylemişti.