Türk-İş araştırması: Nisanda asgari ücret, açlık sınırının 1070 lira gerisinde kaldı

Türk-İş’in araştırmasında, nisanda dört kişilik ailenin açlık sınırı 5 bin 323 lira, yoksulluk sınırı 17 bin 340 lira olarak hesaplandı. Böylelikle asgari ücret, nisanda açlık sınırının 1070 lira gerisinde kaldı.

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Martta dört kişilik ailenin açlık sınırı 4 bin 928, yoksulluk sınırı 16 bin 52 lira olarak hesaplanmıştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tüketici fiyatlarının martta aylık yüzde 5,46 artarak yıllık yüzde 61,14 olmuştu. Bu oran, son 20 yılın en yüksek yıllık enflasyonu.

Bağımsız sosyal bilimcilerin kurduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) martta tüketici fiyatlarının yüzde 11,93 arttığını, 12 aylık artış oranınsa yüzde 142,68’i bulduğunu kaydetmişti.

Fiyatlardaki artış bir türlü durmuyor. AKP’li yetkililerse yıl sonunda baz etkisiyle enflasyonda düşüş bekliyor.

Bu durum yüzde 50 zam gelen asgari ücretin daha ilk aylardan açlık sınırının gerisinde kalmasına neden oldu.

Türk-İş araştırmasına göre Ankara’da yaşayan dört kişilik ailenin gıda için harcaması gereken asgari tutar, bir önceki aya göre yüzde 8,02 artarken, son 12 ay itibariyle artış oranı yüzde 85,02 oldu.

Araştırmaya göre, bu ay dört kişilik ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için gıdaya harcaması gereken tutarı ifade eden ‘açlık sınırı’ 5 bin 323 lira oldu.

Gıda ile giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için harcanması zorunlu toplam tutara denk gelen ‘yoksulluk sınırı’ 17 bin 340 lira olarak hesaplandı.

Bekar bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’yse aylık 6 bin 965 lira oldu.

Süt ve süt ürünleri zamlandı

Araştırmaya göre, nisanda ortalama olarak süt yüzde 21, peynir yüzde 18, yoğurt yüzde 23 zamlandı.

Havaların ısınmasıyla semt pazarlarında maydanoz, kıvırcık, lahana ve ıspanak gibi sebzelerin fiyatları geriledi. Patatesin kilogramı 10 liraya yükselirken, soğan 5 liradan satılmaya başladı. Kabak, patlıcan, biber fiyatları düştü. Ortalama sebze kilogram fiyatı 11,92 lira, ortalama meyve kilogram fiyatı 10,52 lira olarak hesaplandı.

Tereyağı ve zeytinyağı fiyatları da yükseldi. Margarin ve geçen ay yüzde 40 zamlanan ayçiçeği yağında fiyat bu ay sabit kaldı.