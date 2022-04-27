İbrahim Haskoloğlu’na tahliye

‘Kişisel bilgileri hukuka aykırı yolla ele geçirmek’ten tutuklanan İbrahim Haskoloğlu tahliye edildi.

Fotoğraf: Twitter

Twitter’da haber paylaşımıyla bilinen Haskoloğlu, kendisine bir hacker grubunun ulaşıp e-devlet ve devlete ait sitelerden verilerin çalındığını söylediklerini belirtmiş, bazı devlet yetkililerinin bilgilerinin kendisiyle paylaşıldığını söylemişti.

Haskoloğlu, 12 Nisan’da Twitter’da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve MİT Başkanı Hakan Fidan’a ait olduğu iddia edilen kimlik kartlarını paylaşmıştı.

Bunun üzerine İstanbul başsavcılığı Haskoloğlu hakkında ‘kişisel bilgileri hukuka aykırı yolla ele geçirme ve yayma’ suçundan soruşturma başlatmıştı. Gözaltına alınan Haskoloğlu, aynı suçtan tutuklanmıştı.

Tahliye haberini Haskoloğlu’nun avukatı Emrah Karatay, Twitter üzerinden duyurdu. Buna göre Haskoloğlu, tutukluluğa itiraz üzerine tahliye edildi.

Müvekkilimiz @haskologlu an itibariyle itirazımız neticesinde tahliye edilmiştir. İbrahim artık serbest. https://t.co/q4QRP2O71k — emrah (@avemrahk) April 27, 2022

Haskoloğlu, tutuklandıktan sonra cezaevinden şu mesajı göndermişti: “Bu olayda benim dışımda hemen hemen bütün gazetecilerin haberi var, bu veriler onlara da gönderildi ama kimse bu işin üzerine gitmedi. Ben vatandaş ve bir gazeteci olarak üzerime düşeni yaptım. Çok büyük bir pişmanlığım yok, tek üzgünlüğüm keşke bu olay bu şekilde çözülmeseydi. Bütün kamu kuruluşlarıyla birlikte elimden gelen her şeyi yapmaya hazırdım. Tek ricam bu konunun siyasi rant malzemesi yapılmaması.”