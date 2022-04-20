Tutuklu gazeteci Haskoloğlu: Kimse bu işin üzerine gitmedi

‘Kişisel bilgileri hukuka aykırı yolla ele geçirmek’ten tutuklanan İbrahim Haskoloğlu, “Tek ricam bu konunun siyasi rant malzemesi yapılmaması” dedi.

Fotoğraf: Twitter

Twitter’da haber paylaşımıyla bilinen Haskoloğlu, kendisine bir hacker grubunun ulaşıp e-devlet ve devlete ait sitelerden verilerin çalındığını söylediklerini belirtmiş, bazı devlet yetkililerinin bilgilerinin kendisiyle paylaşıldığını söylemişti.

Haskoloğlu, 12 Nisan’da Twitter’da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve MİT Başkanı Hakan Fidan’a ait olduğu iddia edilen kimlik kartlarını paylaşmıştı.

Bunun üzerine İstanbul başsavcılığı Haskoloğlu hakkında ‘kişisel bilgileri hukuka aykırı yolla ele geçirme ve yayma’ suçundan soruşturma başlatmıştı. Gözaltına alınan Haskoloğlu, aynı suçtan tutuklanmıştı.

‘Kimse bir şey yapmadı’

Haskoloğlu’nun avukatı Emrah Karatay, tutukluluğunun ardından kaldığı cezaevinde ilk kez müvekkilini ziyaret etti.

Cumhuriyet’ten Rabia Azra Sözcü’ye konuşan Karatay’ın aktardığına göre Haskoloğlu’nun mesajı şöyle: “Bu olayda benim dışımda hemen hemen bütün gazetecilerin haberi var, bu veriler onlara da gönderildi ama kimse bu işin üzerine gitmedi. Ben vatandaş ve bir gazeteci olarak üzerime düşeni yaptım. Çok büyük bir pişmanlığım yok, tek üzgünlüğüm keşke bu olay bu şekilde çözülmeseydi. Bütün kamu kuruluşlarıyla birlikte elimden gelen her şeyi yapmaya hazırdım. Tek ricam bu konunun siyasi rant malzemesi yapılmaması.”

‘Bilirkişi raporu bekliyoruz, en geç iki haftaya çıkacak’

Karatay, Haskoloğlu’nun durumu yetkililere üç ay önceden bildirdiğini şöyle anlattı: “Mustafa Şentop dahil, iktidar partisinden birkaç milletvekiline bildiriyor. Bakanlar, SİBERAY, Emniyet Genel Müdürlüğü, İletişim Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı’na bildiriyor ve en son Milli İstihbarat Teşilatı’na bildiriyor. Üstüne düşen her şeyi aylar öncesinden yapıyor. Üç ay bekledikten sonra o tweet’i atıyor müvekkilim. Bunları ispatlayacağız delilleri var bizde, ancak şu an telefon ve bilgisayara el konulduğu için bir şey yapamıyoruz. Bir bilirkişi incelemesi yapılacak. En geç iki hafta içerisinde bu raporun çıkmasını bekliyoruz.

İçişleri Bakanlığı’nın bu olaya yeterli özeni göstermeyip kendisini yargılamaları yüzünden çok üzgün çünkü yanlış bir şey yaptığını düşünmüyor. Avukatları olarak biz de ortada bir suç olduğunu düşünmüyoruz. Müvekkilimin paylaşımlarına bakıldığında, MİT müsteşarı ve cumhurbaşkanının kişisel bilgilerinin üzerini kapattığı görülmekte. Hukuki olarak haklı olduğumuzu düşünüyoruz. Öncesinde elinden geleni yapıyor, bizzat Ankara’ya giderek tüm yetkilileri bilgilendirmeye çalışıyor.

‘İhale müvekkilimin başına kaldı’

Bu haberi ilk paylaşan müvekkilim İbrahim Haskoloğlu değildir. Bir YouTuber da bu haberleri paylaşıyor, birkaç ana akım medya sunucularına da bu haber gidiyor. Ancak müvekkilimin daha göz önünde olması ve bilinirliği açısında ihale onun başına patlıyor.

Bu olay siyasetten daha önemli bir konu. Bu bir milli güvenlik konusu. İnsanlar tarafından ‘Neden cumhurbaşkanının resmi paylaşıldı’ gibi eleştiriler geliyor. Müvekkilimin bu konuya da bir açıklaması oldu. Kendisi ‘Ben Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu gibi isimler gelseydi onları da paylaşırdım. Özellikle dikkat çeksin diye cumhurbaşkanını gönderdiler’ dedi.”