‘Salgını bitiren’ Koca, ölüm istatistiği verip 65 yaş üstüne seslendi: Mutlaka maske

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin ortalama yaşının 78 olduğunu söyledi.

Salgın nedeniyle oluşturulan bilim kurulu dün son kez toplanmıştı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan toplantının ardından toplu taşıma araçları ve sağlık kuruluşları hariç maske zorunluluğunun kaldırıldığını duyurmuştu. Koca da salgının günlük hayattan çıktığını belirtmişti.

Aydın ziyaretinde salgınla ilgili soruları yanıtlayan Koca, virüsle 2,5 yıldır zorlu mücadele verildiğini, 1 milyon 300 bin kişilik sağlık ordusunun önemli fedakarlıklar yaptığını söyledi.

‘Artık güvendeyiz’

Koca, şöyle konuştu: “Bugün, o zor dönemleri geride bırakmanın huzurunu yaşıyoruz. Zihinlerimizden salgının korkusunu atıyoruz. Artık güvendeyiz. Aşımız var, ilacımız var. Bu silahlar elimizde olduğu müddetçe hastalık artık büyük bir tehdit olmaktan çıkmıştır. 65 yaş üstü ve diğer kırılgan grupları korumakla yükümlüyüz. Hatırlatma dozlarını ihmal etmemeliler. Risk gördükleri yerlerde maskeyle kendilerini korumalılar. “

Vaka sayısının dün itibariyle 2 bin 500’e kadar düştüğünü belirten Koca, hayatını kaybeden 14 kişinin de kronik hastalıkları bulunan, ileri yaştakiler olduğunu söyledi.

Koca sözlerini şöyle sürdürdü: “Şu an en riskli olan yaş grubu, ileri yaş ve ek hastalığı olan vatandaşlarımız. Yani kronik hastalığı olan, immün yanıtı baskılanmış olan ileri yaş kişilerden bahsediyoruz. Şu an vefat eden kişilerin ortalama yaşı 78 oldu. O nedenle ileri yaş büyüklerimizi korumak için herhangi bir enfeksiyon belirtimiz varsa mutlaka maskeli olmalıyız. Büyüklerimizin de kronik hastalığı olanların, ek hastalığı olanların da kapalı, kalabalık, riskli alanlara girdiklerinde mutlaka maskeli olmalarını önemsiyoruz.”