Kılıçdaroğlu yanıtladı: ‘Ya katıl ya çekil’ çıkışı kime?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dünkü ”Ya bana katılın ya yolumdan çekilin” açıklamasıyla ilgili “Vatanına bağlı bütün kesimleri yol arkadaşım olarak kabul ettim ve onlara çağrı yaptım. Mevcut düzenden memnunsanız yolunuz açık olsun” dedi.

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Kılıçdaroğlu, dün partisinin grup toplantısında önceden hazırladığı metinden farklı bir konuşma yapacağını belirterek doğrudan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a seslenmişti: “Ey saray, sesimi duyuyor musun? Senin beşli çetelerini de düşünüyorum ve yumruklarımı sıkıyorum.”

CHP lideri, yolsuzlukla ve yoksullukla ‘kavga’ edeceğini belirtip “Ya bana katılın ya yolumdan çekilin” diye seslenmişti.

Ankara’da o sözleri kime, neden söylediği sorulan Kılıçdaroğlu, “Vatanına bağlı bütün kesimleri yol arkadaşım olarak kabul ettim ve onlara çağrı yaptım. Mevcut düzenden memnunsanız yolunuz açık olsun” dedi.

‘Ülke neredeyse sahipsiz’

Kılıçdaroğlu şunları söyledi: “Arkadaşlar Türkiye’nin içinde bulunduğu şartları siz de biliyorsunuz ben de biliyorum. Adalet yok. Hukuk yok. Demokrasi yok. Anayasa ayaklar altında. Bu ülkede herkes perişan halde ama sarayın sesi bile çıkmıyor. Ülke neredeyse sahipsiz durumda. Ben bu ülkeyi seven bu ülke için çaba harcayan, bayrağımızın özgürce dalgalanmasını isteyen vatanına bağlı bütün kesimleri yol arkadaşım olarak kabul ettim ve onlara çağrı yaptım. ‘Bizim vatanını satanlarla kavga etmemiz lazım’ dedim. Bu laf doğru. Ben bunu seslendirmek zorundayım.”

‘Böyle bir Türkiye’yi ben istemem’

Gezi davasında verilen kararı bir kez daha eleştiren Kılıçdaroğlu, “İnanabiliyor musunuz bir davadan beraat ediyorsunuz, aynı dava yeniden açılıyor bu defa müebbete mahkûm ediliyorsunuz. Böyle bir Türkiye’yi siz ister misiniz? Ben istemem” dedi.