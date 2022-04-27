Kremlin gözünü kararttı: Ruble’yle ödeme yapmayan diğer ülkelerin de gazı kesilebilir

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gaz sevkiyatının devamı için Avrupa’nın rubleyle ödeme yapması gerektiğini söyledi ve ekledi: “Müşteriler yeni sistemle ödemeyi reddederse başkanın kararnamesi yürürlüğe girer.”

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 23 Mart’ta doğalgaz satışı ödemelerinde Rus rublesine geçme planını duyurmuştu. Söz konusu kararname 31 Mart’ta imzalandı.

İlk olarak Ruble’yle ödeme yapmayı kabul etmeyen Polonya ve Bulgaristan’ın gazı bugün kesildi.

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, karar sonrası, Rusya’yı doğalgaz üzerinden şantaj yapmakla suçladı ve Ruble ile ödeme talep etmenin sözleşmelere aykırı olduğunu savundu.

Kremlin’se şantaj iddialarını reddetti ve Polonya ile Bulgaristan’ın ardından diğer Avrupa ülkeleri içinde benzer bir durum olabileceğine dair güçlü mesaj verdi.

Peskov’un değerlendirmeleri şöyle:

*Yeni ödeme koşulları, bu yeni metodolojiye duyulan ihtiyaç, ekonomi ve finans sektöründeki benzeri görülmemiş düşmanca adımlardan kaynaklandı. Önemli miktarda rezervimizi bloke ettiler, daha anlaşılır bir şekilde ifade etmek gerekirse çaldılar. Tüm bunlar yeni bir ödeme sistemine geçişi gerektirdi.

*Tüm yeni koşullar müşterilere önceden bildirildi. Doğal gaz için ödeme tarihi geldiğinde müşteriler yeni sistemle ödemeyi reddederse başkanın kararnamesi yürürlüğe girer. Doğru ödeme şekli, sevkiyatların devamı için temel oluşturmaktadır.