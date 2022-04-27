AB enerjide Rusya dönemini bitiriyor

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Polonya ve Bulgaristan’ın Avrupa Birliği (AB) üyesi komşularından gaz aldığını ve Avrupa’da Rus fosil yakıt döneminin sona erdiğini bildirdi.

Leyen, Rusya’nın ruble ödeme talebinin, sözleşmelere aykırı ve tek taraflı bir karar olduğunu söyledi.

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Rusya’nın doğalgaz ihracat tekeli Gazprom, sevkiyatı rubleyle ödemedikleri gerekçesiyle Polonya ve Bulgaristan’a doğalgaz akışını kesti. Bu hamle, Rusya’nın Ukrayna’yı işgali nedeniyle Batılı ülkelerin uyguladığı yaptırımlara bugüne kadar verdiği en sert karşılık olduğu değerlendiriliyor.

Von der Leyen, Rusya’nın doğalgazı bir şantaj aracı olarak kullandığını belirterek, bunun ‘haksız ve kabul edilemez’ olduğunu söylemişti.

‘Kremlin’in provokasyonu’

AB Komisyonu başkanı Gazprom’un bazı AB üyesi ülkelere doğal gaz sevkiyatını durdurmasının ardından Brüksel’de basın toplantısı düzenledi.

Gazprom’un gaz tedarikini tek taraflı olarak durdurmasının ‘Kremlin’in provokasyonu’ olduğunu savunan von der Leyen, “Kremlin’in şantaj yapmak için fosil yakıtları kullanması şaşırtıcı değil” dedi.

Von der Leyen, bu duruma karşı AB Komisyonu’nun üye ülkeler ve uluslararası ortaklarla iş birliği ve dayanışma halinde hazırlandığını anlattı.

“Derhal, birlikte ve koordine yanıt vereceğiz” diyen von der Leyen, Gazprom kararının Avrupalı ​​tüketicileri en düşük seviyede etkilemesini sağlayacaklarını vurguladı.

En yakın zamanda AB üyesi ülkelerin enerji bakanlarının bir araya geleceğini söyleyen von der Leyen, “Kremlin, üye ülkeler arasında bölünme girişiminde bir kez daha başarısız oldu. Avrupa’da Rus fosil yakıt dönemi sona eriyor” dedi.

Von der Leyen, bir gazetecinin Rusya’nın ruble ödeme talebi hakkındaki sorusuna, “Ruble konusunda yönlendirmemiz açık. Sözleşmede bu öngörülmemişse ruble olarak ödeme yapmak yaptırımlarımızın ihlalidir” dedi.

Rusya ile sözleşmelerin yüzde 97’sinin avro veya dolar cinsinden ödemeyi açık biçimde şart koştuğuna işaret eden von der Leyen, “Rus tarafının ruble olarak ödeme talebi sözleşmelere aykırı ve tek taraflı bir karar” dedi.