Binali Yıldırım’ın asıl hedefi 2024

AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, partili gençlerle verdiği mesajda “2023’te işimiz bitmiyor. 2024 de var. 2024’e gitmek için önce 2023’ü halletmemiz lazım” dedi.

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Anadolu Ajansı’ndaki habere göre, Binali Yıldırım dün İstanbul’da AKP Sultanbeyli İlçe Başkanlığı’nın genç üyeler için düzenlediği etkinliğe katıldı.

Yıldırım, adım adım ilerledikleri 2023’ün, sıradan bir tarih değil Cumhuriyet’in 100’üncü yılı olduğunu belirterek, “Sizin küçümsediğiniz gençler 2023 iktidarını belirleyecek. 7 milyon genç kardeşimiz sandığa gidecek, oy verecek ve Türkiye’nin geleceğine karar verecek. Onun için çok daha fazla çalışmaya ihtiyacımız var” dedi.

Genel seçime 15 ay var. Muhalefetteki partiler erken seçim isterken iktidar seçim düzenlemesiyle birlikte bu tartışmaların sona erdiğini, Haziran 2023’te sandık başına gidileceğini söylüyor. Uzmanlar, ‘baskın seçim’ ihtimalini de gözardı etmiyor.

Araştırmalara göre olası bir erken seçimde 1997-2012 arasında doğanları temsil eden Z kuşağının toplam oy potansiyeli 9 milyona yakın. Seçimlerin 2023’te planlanan takvime göre yapılması durumundaysa Z kuşağının oy oranı yüzde 13’lerden 16’lara kadar çıkacak.

Yıldırım, gençlere hitaben, şöyle konuştu: “Ülkenin üzerinde hesap yapanlara, PKK, FETÖ terör örgütünü üzerimize salanlara 2023 seçimlerinde cevap vermeye hazır mısınız? Tabii 2023’te işimiz bitmiyor. 2024 de var. 2024’e gitmek için önce 2023’ü halletmemiz lazım. 2024’e giden yol 2023’ten geçer.”