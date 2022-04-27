Rekabet Kurumu, 2021’de en çok cezayı hangi sektöre kesti?

Rekabet Kurumu, geçen yıl teşebbüslere rekabet ihlalleri nedeniyle 4,23 milyar lira idari para cezası uygularken ilk sırayı 3 milyar 188 milyon lirayla gıda sektörü aldı.

Zincir marketler, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, “Beş market piyasayı alt üst ediyor” çıkışıyla hedefe konulmuş, gıda ürünlerindeki hızlı fiyat artışından sorumlu tutulmuştu.

Rekabet Kurumu’nun yıllık raporuna göre, 2021’de rekabet ihlallerine ilişkin alınan 63 karardan 10’u gıda, dokuzu makine endüstrisi, sekizi bilişim teknolojileri ve platform hizmetleri, sekizi sağlık hizmetleri, sekizi kimya ve madencilik, beşi lojistik depolama ve posta, dördü inşaat, dördü kültür sanat, eğlence, dinlence, spor şans oyunları ve eğitim, dördü otomotiv ve taşıtlar, dördü tarım ve tarımsal ürünler sektörüne ilişkin oldu.