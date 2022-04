Akşener, ‘Gezi’ye sahip çıktı: Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘Gezi’ kelimesinden korktuğunu belirterek, ‘şahsi intikam’ peşinde olduğunu söyledi.

Gezi protestolarına desteğini bildiren Akşener, sözlerini “Kahrolsun istibdat, kahrolsun zulüm! Yaşasın hürriyet, adalet, müsavat ve meşveret” diyerek bitirdi.

İstanbul 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen Gezi davasının karar duruşmasında işadamı Osman Kavala’ya ‘hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs’ten ağırlaştırılmış müebbet cezası verilmişti.

Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Hakan Altınay, Mine Özerden, Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Yiğit Ali Ekmekçi 18’er yıl hapis cezası almış, tutuklanmalarına hükmedilmişti.

TBMM’deki grup toplantısında, hapis cezalarını ‘yargı trajedisi’ olarak nitelendiren Akşener, “Gezi, Türk gençliği için yalnızca bir protesto değildir milli şuurun da ayağa kalkmasıdır” dedi.

Kavala’nın daha önce beraat kararlarına dikkat çeken Akşener, “Meselemiz Osman Kavala değildir. Kavala, mevcut yasalarla zaten aklanmış mahkeme bunu kabul etmiştir. Meselemiz bugün her bir ferdin engellenemez temel haklarının elinden alınmasıdır” dedi.

‘Erdoğan’ın iyi gözle bakmasına imkan yok’

Protestoları, ‘Gezi direnişi’ olarak tanımlayan Akşener, “Kafa yapısı, özgürlüğe, milli birliğe, hukuk devletine, gönlü de, vatan sevgisine yabancı olan Sayın Erdoğan’ın, Gezi direnişine, iyi gözle bakmasına imkan yoktur. Bu sebeple, ‘Gezi’ kelimesinden hep korkmuştur” dedi.

Akşener, sözlerini 1908’de Osmanlı padişahı Abdülhamid’e karşı isyan edenlerin öne çıkan sloganıyla bitirdi: “Değerli dava arkadaşlarım; Türk modernleşmesinin önünde, her zaman engeller olacak. Her devirde, mutlaka yeni Derviş Vahdetiler çıkacak. Her devirde, bizi bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dahili ve harici bedhahlarımız olacak. Varsın olsun. Çünkü her devirde, bu vatanın; Bekçiliğini yapacak gençleri de olacak. Vahdetilerin karşısına dikilecek, Mustafa Kemalleri de olacak. Topçu Kışlası hayallerine kapılanların karşısında, dimdik duran çapulcuları da olacak. İşte o nedenle buradan, bir kez daha ilan ediyorum: Parola vatan, işareti namus! Kahrolsun istibdat, kahrolsun zulüm! Yaşasın hürriyet, adalet, müsavat ve meşveret!”