Babacan ‘ortak liste’ye kapıyı kapadı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin kendi logosuyla seçime gireceğini duyurdu.

Babacan Twitter’da şunları yazdı: “Demokrasi ve Atılım Partisi, önümüzdeki seçimlere kendi adıyla, kendi şanıyla, kendi logosuyla girme kararını almıştır. Ülkemiz için, demokrasimiz için hayırlı olsun.”

Demokrasi ve Atılım Partisi, önümüzdeki seçimlere kendi adıyla, kendi şanıyla, kendi logosuyla girme kararını almıştır.



Ülkemiz için, demokrasimiz için hayırlı olsun. — Ali Babacan (@alibabacan) April 27, 2022

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kurmayları ve akademisyenlerin çeşitli senaryolar üzerinde çalıştığını, hazırlanan çalışmayı ‘altılı masa’ya sunacaklarını söylemişti.

Çalışmada altılı masadaki partilerin tek veya iki ayrı listeyle seçime girmesine dayanan sekiz seçenek yer alıyordu. Altılı masadaki DP, Gelecek, Saadet ve DEVA Partisi kurmayları bu seçenekleri ve partilerinin bakışlarını Diken’e değerlendirmişti.

Babacan bu açıklamasıyla milletvekili seçimlerinde ‘ortak liste’ seçeneğine kapıyı kapatmış oldu.

DEVA Partisi lideri düzenlediği basın toplantısında ‘altılı masada’ verdikleri bütün sözlerin arkasında olduklarını söyledi.

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdriş Şahin’le konuştuğunu söyleyen gazeteci Nevşin Mengü’nün aktardığına göre DEVA partisi ‘altılı ittifak’tan ayrılmadı. Ortak cumhurbaşkanı adayını destekleyecek.