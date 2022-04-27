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Yaramazlara biraz batar!

Resmileşti: ‘Uzun kuyruk’ nedeniyle zam yapan Et ve Süt Kurumu müdürü görevden alındı


Resmi Gazete’de yayımlanan kararla Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Osman Uzun, Yönetim Kurulu Üyeleri Zekeriyya Erdurmuş, Hasan Hüseyin Aydemir ve Sezai Aydın görevden alındı. Uzun, görevi geçen ay vekaleten Mustafa Kayhan’a devretmişti.

Et ve Süt Kurumu geçtiğimiz ay et fiyatlarına yüzde 48 oranında zam yapmıştı. Kurumun genel müdürü Osman Uzun ise zammın gerekçesini açıklarken, “Çok uzun kuyruklar oluşuyordu. Bu nedenle fiyatı artırdık” demişti.


Uzun’un sözleri kamuoyunda tepki toplamış, muhalefet tarafından eleştirilmişti. Eleştirilerin hedefindeki isim Uzun’un yerine Mustafa Kayhan getirilmişti.

Dün Resmi Gazete’de yayımlanan kararla Osman Uzun’la birlikte yönetim kurulu üyeleri Zekeriyya Erdurmuş, Hasan Hüseyin Aydemir ve Sezai Aydın görevden alındı.

‘Uzun kuyruk’ nedeniyle zam yapan Et ve Süt Kurumu müdürü görevden alındı

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