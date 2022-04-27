Kaşıkçı sonrası Suudilerle ‘yeşil’ görüşmeler: Nebati mevkidaşıyla toplantıda

İstanbul’da öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı davasının iade edilmesi sonrası Türkiye-Suudi Arabistan ilişkileri ‘yeşil’lendi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Suudi Arabistan Maliye Bakanı Mohammed Al-Jadaan’la çevrimiçi toplantı yaptı.

Toplantının gündemi ekonomi, ticaret ve yatırım.

Fotoğraf: Twitter

Türkiye, 7 Nisan’da Kaşıkçı’nın 2018’de İstanbul’daki Suudi Arabistan başkonsolosluğunda öldürülmesiyle ilgili davada yargılamayı durdurarak dosyayı Suudi Arabistan’a devretmişti. Muhalefet adımın Türkiye’nin döviz girdisi yaratma ihtiyacı nedeniyle atıldığını belirterek kararı eleştirmişti.

Merkez Bankası’nın görüşmeleri devam eden swap anlaşmaları arasında Suudi Arabistan da yer alıyor.

Reuters ayrıca Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın bu hafta Suudi Arabistan’ı ziyaret edip Veliaht Prens Muhammed Bin Selman’la görüşeceğini yazmıştı. Görüşmede yine ekonomi ve yatırımlarla ilgili konuların ana gündem maddesi olması bekleniyor.

Suudi Arabistan Maliye Bakanı Sayın Mohammed Al-Jadaan ile çevrimiçi bir görüşme gerçekleştirdik. Ülkelerimiz arasındaki iş birliğinin geliştirilmesine yönelik olarak ekonomi, ticaret ve yatırım alanlarında fikir alışverişinde bulunduk. pic.twitter.com/T8GKCdctbo — Dr.Nureddin NEBATİ🇹🇷 (@NureddinNebati) April 27, 2022

Nebati’nin bugünkü görüşmeye ilişkin paylaşımıysa şöyle: “Suudi Arabistan Maliye Bakanı Sayın Mohammed Al-Jadaan ile çevrimiçi bir görüşme gerçekleştirdik. Ülkelerimiz arasındaki iş birliğinin geliştirilmesine yönelik olarak ekonomi, ticaret ve yatırım alanlarında fikir alışverişinde bulunduk.“