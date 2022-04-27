İBB, PKK şüphelisinin belediye binasında gözaltına alınmasını manidar buldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), ‘PKK üyeliği’ suçundan gözaltına alınan Şafak D.’nin adli sicil kaydının temiz olduğunu belirterek, daha öncesinde bir bakanlıkta stajyer olarak çalıştığını kaydetti.

Belediye, zanlının belediye binasında gözaltına alınmasını ‘İBB ve başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik kumpas benzeri girişimi’ olarak tanımladı.

‘Silahlı fotoğrafları çıktı’

AA’nın bugün yayınladığı haberde İstanbul polisinin 30 yaşındaki Şafak D.’yi PKK soruşturması kapsamında gözaltına aldığı belirtildi.

İBB’de Anadolu Yakası Sosyal Yardım Birimi’nde sosyal hizmet uzmanı olarak çalıştığı belirtilen zanlının, Şırnak’ta 2016’da PKK’lılardan elde edilen fotoğraflarda, PKK’lılarla birlikte elinde uzun namlulu silahla görüldüğü kaydedildi.

‘İBB’yle örgüt arasında bağ kurulmak istendi’

İBB, haberler üzerine yayımladığı açıklamada hem zanlının resmi kayıtlarını paylaştı, hem de gözaltı işleminin bir süre kaldığı hastane ya da ikametgahı yerine belediye binasında yapılmasını eleştirdi.

Açıklamanın tamamı şöyle: “Bugün bazı basın yayın organlarında, İBB Sosyal Hizmetler Uzmanı olduğu öne sürülen Ş.D. isimli kişinin, terör örgütü kampında 2016 yılına ait olduğu iddia edilen silahlı fotoğrafları yayınlanarak, İBB’yle terör örgütü arasında bağ kurulmak istenmiştir. Devletimizin güvenlik birimlerinden sorumlu bazı yetkililer tarafından uzun süredir ne yazık ki zorlama iddialarla bu ilişki kurulmaya çalışılmaktadır.

‘Maaşını biz vermiyoruz, sınırlı süreli eleman’

Öncelikle belirtmek gerekir ki; habere konu kişi, uluslararası işbirlikleri kapsamında proje bazlı ve sınırlı-süreli olarak görev yapan elemandır. Söz konusu kişinin proje boyunca maaş ödemesi ILO (Uluslararası Çalışma Örgütü) ve Almanya Ulusal İşbirliği Teşkilatı (GIZ) tarafından finanse edilmekte ve yapılmaktadır. 1 Haziran 2021 tarihinde başlayıp 31 Aralık 2021 tarihinde tamamlanan ilk proje ‘Mülteci ve Ev Sahibi Topluluklar İçin İnsana Yakışır İşlerin Desteklenmesi’ isimli projedir. 1 Mart 2022’de başlayıp 31 Aralık 2022’de sona erecek proje de ‘Ekonomik Girişimler ve İstihdam İçin Dijital Kapasitenin Geliştirilmesi’ projesidir.

‘Adli sicil kaydı temizdi’

Ayrıca söz konusu kişinin, sınırlı süreli bir projede görevli olmasına rağmen adli sicil kaydı alınmış ve sicil kaydının temiz olduğu da görülmüştür. Adli sicil kaydı ekte sunulmuştur. Yine söz konusu kişinin öz geçmişi incelendiğinde 2015 yılında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı Sakarya Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi’nde stajyer olarak görev yaptığı görülebilir. Keza, habere konu fotoğrafın her ne kadar 2016 yılında çekildiği belirtilse de, söz konusu kişinin 2016-2018 yılları arasında İstanbul’da özel bir yaşlı bakımevinde görev yaptığı tespit ve teyit edilmiştir. Ayrıca aynı kişi, 2021 yılından bu yana gönüllü olarak Sultanbeyli Belediyesi’yle çalışan Mülteciler Derneği’nde de görev almaktadır.

‘Kumpas benzeri girişim’

Terör gibi milli bir meselede İstanbul Büyükşehir Belediyesi, devletimizin tüm kurumlarıyla bu zamana kadar işbirliği yapmıştır ve doğal olarak yapmaya devam edecektir. Lakin altını çizmek isteriz ki, İBB ve Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik kumpas benzeri girişimlerin de farkındayız. Burada açıkça kamuoyunu şu önemli bilgilerle aydınlatmak isteriz:

Terör örgütü üyesi olduğu iddia edilen kişinin emniyet güçlerince ilk araması, 19 Nisan 2022 günü Sosyal Hizmetler Müdürlüğümüze gelinerek yapılmıştır. Söz konusu kişinin, ameliyat olacağı için idari izinli olduğu bilgisi emniyet güçlerine verilmiştir.

‘İBB binasına girmesi için beklendi’

Terör örgütü üyesi olduğu iddia edilen kişi kendi adıyla 18 Nisan 2022 günü Haydarpaşa Numune Hastanesi’ne yatmış ve 20 Nisan 2022 günü taburcu olmuştur. 7 gün boyunca da kendi ikametgahında istirahat etmiştir.

Aradan geçen 8 günün ardından emniyet güçleri ne hastanede ne de ikametgahında gözaltı gerçekleştirmiş, adeta söz konusu kişinin İBB binasına girmesi için beklemiştir.

27 Nisan 2022 (bugün) saat 10:26’da Sosyal Hizmetler binamıza giren şahsın sadece 5 dakika sonra saat 10:31’de gözaltına alınmasını manidar buluyor ve konuyu kamuoyunun takdirine bırakıyoruz.”