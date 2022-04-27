CHP, Babacan’ın ‘logo’ çıkışını ‘kıymetli’ buldu: İttifakta sıkıntı yok

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, DEVA Partisi’nin kendi logosuyla seçime girme kararını değerlendirdi: “İttifakla ilgili bir sıkıntıya işaret etmiyor.”

Fotoğraf: ANKA

Gezi davasında hüküm giyenleri CHP heyetiyle birlikte ziyaret eden Özel, Silivri Cezaevi önünde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

CHP’li vekil, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın duyurduğu karara ilişkin şunları söyledi: “İttifak partileri ittifak içinde kendi logolarıyla yer alıyor. Şu ana kadar ‘millet ittifakı’ dört partiden oluşuyor. Altıya genişleyebilir. Öyle olursa da DEVA, kendi ismi ve logosuyla katılacağını ifade ediliyor. ‘Tek bir liste olur mu’ soruları akıllara gelmişti. Bu ittifakla ilgili bir sıkıntıya işaret etmiyor. Kendi pozisyonlarını açıklama doğrultusunda kıymetlidir. Seçimlere doğru ilerlerken bazı belirsizliklerin ortadan kalkması açısından kıymetlidir.”

‘Verdiğimiz sözlerin arkasındayız’

Daha önce, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kurmayları ve akademisyenlerin çeşitli senaryolar üzerinde çalıştığını, hazırlanan çalışmayı ‘altılı masa’ya sunacaklarını söylemişti.

Çalışmada altılı masadaki partilerin tek veya iki ayrı listeyle seçime girmesine dayanan sekiz seçenek yer alıyordu. Altılı masadaki DP, Gelecek, Saadet ve DEVA Partisi kurmayları bu seçenekleri ve partilerinin bakışlarını Diken’e değerlendirmişti.

Babacan bu açıklamasıyla milletvekili seçimlerinde ‘ortak liste’ seçeneğine kapıyı kapatmış oldu.

DEVA Partisi lideri daha sonra, ‘altılı masada’ verdikleri bütün sözlerin arkasında olduklarını söylerken, partinin genel başkan yardımcısı İdriş Şahin’le konuştuğunu söyleyen gazeteci Nevşin Mengü, DEVA’nın ‘altılı ittifak’tan ayrılmadığını, ortak cumhurbaşkanı adayını desteklemeye devam edeceğini belirtti.